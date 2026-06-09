Oferta del Real Madrid por Julián Álvarez: el Barça ni se inmuta

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, adelantó en campaña electoral que si ganaba las elecciones, este martes realizaría una oferta de 150 millones de euros por un jugador. Tras la reunión de la junta directiva blanca, el club de Chamartín ha hecho público un comunicado anunciando que había realizado una oferta al Atlético de Madrid por Julián Álvarez de 150 millones de euros y que el equipo 'colchonero' la había rechazado, remitiendo a su eterno rival a la cláusula de rescisión del argentino, que es de 500 millones de euros.

Sabido es que Julián Álvarez es el objetivo número uno del Barça para reforzar la posición de delantero centro tras la marcha de Robert Lewandowski. Por ello, desde el club azulgrana se interpreta que la oferta del Real Madrid se debe al deseo de Florentino Pérez de atacar un día si y otro también al Barça. Creen en el Spotify Camp Nou que el club blanco solo pretende embarrar la situación y complicar la operación. Es más, en el Barça no están sorprendidos por la aparición en escena del Real Madrid, admiten que ya se la esperaban.

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Y una vez conocida la situación, transmiten tranquilidad desde la entidad azulgrana. "La partida de ajedrez sigue", explican desde el Barça. En el club catalán siguen teniendo a Julián Álvarez como objetivo, sabiendo que ahora llega el Mundial y todo se calmará. También que la operación será larga y complicada. Transmiten tranquilidad y confianza porque saben que el deseo del delantero argentino no es otro que jugar en el Barça, pero también esperan algún movimiento por parte del jugador y que deje clara su postura ante las personas que mandan en el Atlético de Madrid.