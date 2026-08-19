Así fue la oferta del Manchester United al Barça por Gavi

Gavi seguirá en el Barça. El centrocampista blaugrana ha rechazado la posibilidad de poner rumbo al Manchester United, pese al interés que el conjunto inglés había mostrado en los últimos días. Desde Inglaterra se había relacionado al canterano con el equipo de Old Trafford, que buscaba reforzar su centro del campo, pero la respuesta del jugador ha sido clara: no quiere salir del Barcelona.

El interés del United no era nuevo. El conjunto dirigido por Michael Carrick había situado a Gavi entre sus objetivos para completar la remodelación de su medular. Los 'Red Devils' ya habían invertido alrededor de 85 millones de libras en las incorporaciones de Youri Tielemans y Andrey Santos, pero todavía buscaban un tercer refuerzo para el centro del campo.

Pedri y Gavi, durante el entrenamiento de este lunes / FC Barcelona

En este escenario apareció Gavi. El Manchester United estaba dispuesto a llegar a las 35 millones de libras (unos 41 millones de euros al cambio de hoy) que se manejaban como precio de salida del futbolista, según informa 'The Mirror'. La operación podía resultar atractiva para el conjunto inglés, pero tenía un problema principal: la voluntad del jugador.

Gavi cierra la puerta al United

El centrocampista no contempla cambiar de aires. Gavi ha dejado claro que su intención es continuar en el FC Barcelona y que no tiene interés en trasladarse a Old Trafford.

El canterano entiende que todavía tiene mucho que demostrar en el Barça y que puede recuperar un papel importante dentro del equipo de Hansi Flick. Por eso, pese a la propuesta del Manchester United, su decisión pasa por seguir en el club.

Gavi llegó al Barça con 11 años y se ha convertido en uno de los grandes productos de La Masia. Su compromiso con el club se mantiene intacto después de una temporada complicada, marcada por una grave lesión de rodilla que le mantuvo seis meses fuera de los terrenos de juego.

Quiere ser importante para Flick

La llegada de Rodri ha aumentado la competencia en el centro del campo. El Barça dispone ahora de más alternativas para la medular y Flick tendrá que gestionar una plantilla con muchos jugadores capaces de ocupar esas posiciones.

Gavi y Flick se abrazan antes de la vuelta del andaluz / Valentí Enrich @VALENRICH

Pero la llegada del internacional español no cambia la situación de Gavi. Flick confía en el canterano y el jugador quiere responder sobre el terreno de juego. Su objetivo es recuperar protagonismo y demostrar que puede tener un papel importante en el proyecto.

Además, la temporada será larga. El Barça tendrá que afrontar LaLiga, la Champions League y el resto de competiciones, por lo que habrá oportunidades para todos. Gavi lo sabe y no quiere abandonar el barco.

El Manchester United llegó con una propuesta de 35 millones de libras, pero la operación no avanzará. Gavi ha elegido quedarse en el Barça y luchar por un sitio en el equipo de Flick.