Oferta final por Vlahovic

Ya no hay más margen. Dusan Vlahovic dejará de estar libre esta semana si, finalmente, decide poner fin a todas las negociaciones que tiene abiertas y se decide por uno de sus destinos. El serbio es el delantero a coste cero más cotizado del mercado y todo apunta a que acabará jugando en el fútbol turco, aunque el goleador ha estado esperando tanto a Barça como Atlético de Madrid porque su gran deseo era llegar a la Liga española. Sus altas pretensiones han frenado muchas operaciones y se ha ofrecido al club blaugrana en reiteradas ocasiones, aunque todo indica que la dirección deportiva encabezada por Deco tiene descartado al delantero.

Vlahovic, según confirman varios medios, ha recibido la oferta final del Besiktas, club que contactó con el a finales de junio y ha soportado que esté ofreciéndose por varios equipos antes de finalizar las negociaciones. El Besiktas le ha propuesto un contrato de dos años a ocho millones de euros netos por temporada y ha multiplicado la prima de fichaje al firmar y los bonus por objetivos que estarán dentro del contrato. Entre prima de fichaje y comisiones, tanto él como su entorno podrían percibir más de diez millones de euros.

El Barça siempre miró la opción Vlahovic con mucho recelo. Sí que es cierto que años atrás fue un futbolista muy seguido por el club blaugrana y Xavi Hernández, desde el banquillo, pidió su fichaje aunque era imposible sacarle de la Juventus. A finales de la pasada temporada, el serbio se ofreció pero ahora el Barça iba a por otro estilo de delantero y tampoco se han fiado mucho de su estado físico, que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego durante muchas semanas.

De hecho, Vlahovic lleva dos años a un rendimiento muy irregular y su presente es una auténtica incógnita. En su momento, con la Fiorentina, se convirtió en uno de los rematadores más reputados del mercado europeo, pero no ha cubierto las expectativas en la Juventus, club que le hizo una oferta muy a la baja para renovar.

El Barça se ha limitado a escuchar las pretensiones del serbio sin dar nunca un paso más allá. De hecho, las cifras que demandaba el delantero serbio se consideraron desorbitadas y no se ha llegado a negociar en ningún momento. El club blaugrana está buscando perfiles interesantes como plan B en el caso de que Julián Álvarez no pueda fichar, pero todo apunta ya claramente a que Vlahovic no va a ser uno de ellos salvo soprensa mayúscula. Flick quiere a un delantero con más mobilidad y que tenga un juego asociativo con el resto de sus compañeros. Vlahovic es más un finalizador como Robert Lewandowski.