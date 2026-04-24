La oferta del BBVA a Gabriel Martínez, director de comunicación del Barça

Gabriel Martínez, actual director de comunicación del FC Barcelona, estuvo a punto de cambiar de bando justo antes de una de las grandes batallas corporativas de los últimos años en España. Según revela el libro 'Secretos de una opa feroz' (La Esfera de los Libros), BBVA intentó ficharlo horas antes de lanzar su opa hostil sobre Banc Sabadell.

La jugada tenía toda la lógica del mundo. Martínez había liderado “con éxito la comunicación del Sabadell durante los últimos quince años, la mitad de ellos desde el primer nivel en el organigrama”, según recoge el libro. Su perfil, por tanto, era estratégico: conocía a fondo el banco catalán, sus códigos internos y la forma de construir un relato público en un momento de máxima tensión.

Gabriel Martínez, director de comunicación del Barça, junto a Lamine Yamal / DANI BARBEITO

El movimiento, sin embargo, no llegó a completarse. En aquel momento, Martínez estaba en nómina de Roman Reputation Matters. La agencia habló con César González-Bueno y Josep Oliu reaccionó de inmediato: fichó a la firma para evitar que la tuviera enfrente en plena batalla, siempre según fuentes conocedoras del proceso citadas en el libro.

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu. / David Navarro

La secuencia sitúa a Martínez en el centro de una operación de enorme voltaje. El 9 de mayo, tras siete horas de deliberación, el consejo del Sabadell había rechazado la propuesta de fusión al considerar que “infravalora significativamente” el valor de la entidad. Poco después, BBVA activó la opa hostil sobre el 100% del banco catalán con una oferta valorada en 12.200 millones de euros, un 30% más de lo que capitalizaba en bolsa el día anterior.

Gabriel Martínez, director de comunicación del Barça, junto a Lamine Yamal / DANI BARBEITO

Hoy, Gabriel Martínez dirige la comunicación del Barça bajo la presidencia de Joan Laporta. Pero el libro descubre que, en uno de los episodios empresariales más intensos del último año, BBVA también quiso sumarlo a sus filas para ganar una batalla que acabó librándose en todos los frentes, también en el de la comunicación.