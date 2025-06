La oferta del Barça a Ter Stegen para cerrar su salida

El FC Barcelona anunciará esta próxima semana el primer fichaje del verano para reforzar la plantilla de Hansi Flick de cara a la temporada 2025/26: Joan Garcia. El equipo blaugrana ha completado un curso espectacular, pero hay margen de maniobra en algunas demarcaciones y la dirección deportiva encabezada por Deco se ha puesto manos a la obra para cerrar rápidamente la carpeta de la portería.

La incorporación del guardameta de Sallent, de 24 años, es estratégica. Pieza clave en la permanencia del RCD Espanyol en Primera División, el arquero ha demostrado que está perfectamente capacitado para marcar diferencias al más alto nivel. Además, su enorme proyección lo convierte en el potencial encargado de defender la portería del Barça durante la próxima década.

Cuando se cierre definitivamente la llegada de Joan Garcia con el pago de la cláusula de rescisión de 25 millones de euros, el club blaugrana deberá abordar la situación de Marc-André ter Stegen. Con Wojciech Szczesny preparado para renovar, el Barcelona no se puede permitir el 'lujo' económico de tener a tres porteros importantes en el 'roster'. Y menos teniendo en cuenta el elevado sueldo del capitán, al que hay que añadirle varios diferimientos pactados.

Desde la entidad culer se considera que la juventud de Joan Garcia y la experiencia de Szczesny 'casan' a la perfección e incrementan el nivel competitivo de la portería. La decisión está tomada: cuando Ter Stegen regrese de la concentración con la selección alemana, con quien está disputando la 'final four' de la UEFA Nations League, el club tiene la intención de hablar con el guardameta teutón (algo que de momento no ha hecho) para analizar la situación y ponerle sobre la mesa una propuesta de salida.

Según ha podido saber SPORT, el Barça le ofrecerá el pago del próximo año de su contrato para que acepte la carta de libertad y pueda negociar con quien considere oportuno su siguiente paso profesional. La secretaría técnica está dispuesta a renunciar a un traspaso, opción que alargaría demasiado el culebrón, y a compensarle económicamente por romper el vínculo que une a ambas partes hasta el 30 de junio de 2028.

No será fácil

A pesar de que la salida también es la mejor alternativa para Ter Stegen, pues la temporada que viene necesitará jugar para ser titular con Alemania en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, en el Barça cree que Ter Stegen no lo pondrá fácil. Tanto por los 'inputs' que llegan a la capital catalana como por las declaraciones públicas del capitán, la sensación es que no quiere cambiar de aires y se ve preparado para continuar defendiendo la portería blaugrana.

"Sé que estaré en el Barça el año que viene. Nadie ha hablado conmigo. El Barça es uno de los clubes más grandes y la competencia es normal. Para mí, la situación no va a cambiar. Estoy muy ilusionado con la próxima temporada con un equipo muy joven, dinámico y con mucha ilusión. Se ha visto este año. Y ahora, con la experiencia ganada, ojalá seamos más exitosos", declaró en rueda de prensa el pasado fin de semana.

"Nadie me ha dicho nada sobre esto. Pero no me preocupa: sé que voy a estar en Barcelona el año que viene", añadió unos días más tarde, después de la eliminación de la 'Mannschaft' de la Nations League tras caer ante Portugal (1-2) en un encuentro en el que quizás podía haber hecho más en el tanto del empate, obra de Francisco Conceiçao, pero que aprovechó para reivindicarse con varias intervenciones de mucho mérito.