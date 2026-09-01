La oferta del Barça por Nijstad no llega a las pretensiones del Twente

El FC Barcelona apura el último día de mercado en atar los últimos detalles de altas y bajas para acabar de configurar la plantilla de Hansi Flick. El director deportivo Deco tiene varias operaciones pendientes en el mercado que se cierra esta madrugada, tanto de entrada como de salida, mientras que su fichaje más reciente, Gabriel Jesús, será presentado este martes en las instalaciones del Spotify Camp Nou.

En el capítulo de las salidas el principal caso abierto es el de Marc Casadó. El centrocampista catalán tiene como prioridad seguir en alguna de las grandes ligas europeas y por eso prioriza la alternativa del Leverkusen por delante del interés del Besiktas turco o de varios clubes de Arabia Saudí. También se deben oficializar las salidas ya anunciadas de Álvaro Cortés al Royal Antwerp, Toni Fernández al Venezia o Guille Fernández al Real Mallorca.

Y en cuanto a las llegadas, hay un nombre que domina el mercado azulgrana y es el del joven central del Twente Ruud Nijstad. Mientras el jugador sigue demostrando su calidad con su equipo, Deco intenta rebajar las pretensiones de la entidad neerlandesa que por el momento ha desestimado la oferta azulgrana. Según la Cadena Ser, la propuesta del ejecutivo del Barça no llega a los 10 millones de euros que le demandan para hacerse con los servicios de un defensa al que se le considera con una proyección de futuro muy grande.

¡Tanto como por Gabriel Jesús!

Pese a las cualidades de Nijstad, el Barça se resiste ha pagar por un proyecto de indudable clase prácticamente lo mismo que por un jugador ya contrastado como el mencionado Gabriel Jesús. Es evidente que se trata de casos diferentes, pero si alguna virtud está teniendo la labor de Deco este verano, junto a la discreción, es su habilidad para ajustar el precio de las contrataciones. Y la operación es vista como una buena operación a largo plazo, pero no urgente.

Por el momento, el director de fútbol blaugrana puso sobre la mesa 8 millones de euros y ambas partes buscan la manera de acercar posturas hasta una cantidad que stisfaga a todos. Por su parte, Nijstad aprieta dentro de sus posibilidades para conseguir que la operación llegue a buen puerto. Poder dar el salto a uno de los grandes de Europa y consolidarse en el Camp Nou es un sueño que se haría realidad para un chaval de 18 años que ya ha debutado con la Oranje y tiene contrato con el Twente, el club en el que se ha formado, hasta el 30 de junio de 2029.