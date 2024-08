Toda la verdad sobre la oferta del Barça por Chiesa

En los últimos días de mercado, el Barça estuvo muy cerca de cerrar la operación que habría acabado con Federico Chiesa vistiendo la camiseta azulgrana. Las negociaciones llegaron a un punto avanzado, e incluso se acordó un contrato por tres años con el futbolista. No obstante, el traspaso se complicó debido a la situación económica del club catalán.

Aunque durante días todo apuntaba a que el traspaso estaba en pausa a la espera de que el Barça pudiera crear el suficiente espacio salarial para inscribirle en LaLiga, la realidad era distinta. Según ha podido saber este diario, el problema no radicaba solo en la inscripción de Chiesa, sino en la falta de liquidez del Barça. El club había ofrecido 10 millones de euros por el traspaso, pero no podía hacer frente al pago. Deco, director deportivo del club azulgrana, llegó a comunicar a la Juventus que no tenían efectivo disponible para abonar la cantidad. En su lugar, propusieron pagar los 10 millones en cinco años, a través de cuotas anuales para dividir el pago.

La propuesta, que dejó en fuera de juego tanto al club transalpino como al propio jugador, no fue aceptada por la Juventus, que buscaba ingresos inmediatos y no estaba dispuesta a esperar tanto tiempo para recibir el dinero. Del mismo modo, Chiesa, que ya tenía pactado hacer un esfuerzo económico para firmar con los azulgranas y dar margen al club para inscribir su contrato, no estaba dispuesto a firmar por cinco años.

Así, más allá de que el Barça no había podido activar la palanca de Nike para mejorar su situación financiera y llegar a la regla del 1:1, la realidad es que el club sigue enfrentando serios problemas de liquidez incluso para una operación muy por debajo de los números en los que se mueve el mercado actual.

Finalmente, aunque la oferta del Barça por Chiesa fue real, las restricciones económicas impidieron que el acuerdo se concretara. La Juventus, que rechazó los pagos diferidos en cinco años, acabó aceptando la propuesta del Liverpool, que se ha llevado al jugador para las próximas cuatro temporadas a cambio de 10 millones de libras y 2.5 en variables.