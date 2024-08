Ofensiva del Everton por Vitor Roque

La salida de Vitor Roque del Barça se encuentra en un proceso muy avanzado. El Barça no cuenta con el delantero brasileño y lleva semanas escuchando ofertas. Tras las negociaciones con la Lazio, ha aparecido un nuevo club dispuesto a asumir el traspaso de Vitor Roque. Ese equipo procede de la Premier League y es el Everton. Los ingleses enviaron una primera propuesta al Barça de 25 millones más 3 adicionales y fue automáticamente rechazada. Ahora mismo, los 'Toffees' se encuentran en negociaciones con Deco y según informa Florian Plettenberg, de Sky y cercano a Flick, el Everton enviará una segunda oferta al FC Barcelona que podría acercarse a lo que el Barça pide.

Vitor Roque es un futbolista con mucho cartel en el mercado internacional, pero que en el Barça difícilmente tendrá recorrido por sus características sobre el terreno de juego. Su salida es el mejor camino para ambos.

30-35 millones para dejar salir a Vitor Roque

Vitor Roque prefiere seguir en Europa y la propuesta del Everton la ve con buenos ojos. El Barça tiene también encima de la mesa ofertas de cesión por el brasileño aunque por ahora está priorizando la venta definitiva. El Oporto sigue a la espera mientras que el Betis también ha mostrado interés. En los dos casos, los clubs solo se harían cargo de la ficha del jugador por una temporada y se incluiría una opción de compra no obligatoria.

También se ofreció la Lazio. Según explica el 'Corriere dello Sport', la Lazio presentó oferta por Vitor Roque en una fórmula que no terminaba de convencer al Barça. Los italianos pagaban 20 millones de euros por el cincuenta por ciento del transfer del jugador a la espera de una venta en el futuro. El club blaugrana dijo que 'no' y la tasación del jugador estaba al principio en 40 millones de euros en caso de venta definitiva, algo que la Lazio no estaba en condiciones de igualar.

El precio de salida ya lo ha marcado el club, y ahora es de 30-35 millones de euros, una propuesta que en Inglaterra la podrían alcanzar por el potencial económico que disponen.

Vitor Roque empieza a pensar fuera del Barça

En la disputada por el traspaso de Vitor Roque, aparece el Everton. El delantero de 19 años, que tiene contrato con el Barça hasta 2031, podría terminar en la Premier, ya que el Everton parece ser que apuesta firmemente por el futbolista. El conjunto inglés quiere un jugador que le haga competencia a Calvert Lewin debido a que el equipo sufrió más de lo esperado durante la pasada campaña. El proyecto es formar un equipo competitivo para permanecer en la Premier.

Pero el club azulgrana lo tiene claro, no lo venderán por menos de 30-35 millones, y de esta forma, intentar amortizar el desembolso que se hizo por el jugador brasileño el año pasado. Como informábamos desde SPORT, el Barça no inscribirá a Vitor Roque y le vendría bien asegurarse el ingreso -aunque sea a futuro- de la cantidad que pactó por la compra del jugador con el Paranaense.

El futbolista es el que tiene la sartén por el mango y decidirá destino aunque el Barça está haciendo todo lo posible para que la operación sea beneficiosa desde un punto de vista económico. En esta pretemporada, Vitor Roque pretendía convencer a Flick, pero prácticamente no ha tenido minutos. Y la aparición de Pau Víctor le ha cerrado mucho más las puertas.