Oduro y Aziz, dos internacionales absolutos más en el Barça

El Barça tiene en la plantilla un sinfín de jugadores internacionales absolutos con sus respectivas selecciones. Lo que es un honor y un prestigio, pero, al mismo tiempo, también un riesgo porque Flick y la parcela deportiva azulgrana 'tiemblan' en cada ventana de selecciones. Buena prueba de ello, la última lesión de Raphinha en un amistoso con Brasil en Estados Unidos del todo innecesario.

En cualquier caso, dentro de toda esta ristra de futbolistas que juegan para los combinados nacionales absolutos de sus respectivos países, habrá que añadir proximamente a dos más.

Dos llamadas inesperadas

Y es que, según ha podido saber SPORT, David Oduro y Abdul Aziz Issah acudirán al próximo partido de preparación que disputará la absoluta de Ghana contra México de preparación para la Copa del Mundo de este verano. Salvo que el Barça se meta en playoffs de ascenso y pida que no los citen, claro.

Abdul Aziz, en una acción ante Arumí durante el UE Olot - Barça Atlètic / FCB

Aziz, como ya explicamos recientemente, está en su mejor momento desde que llegó en el Barça, acumula cuatro goles esta temporada y se ha afianzado como titular en el once de Julian Belletti en el filial azulgrana. Por su lado, Oduro está en la recta final de la recuperación de su lesión, pero también viene participando con cierta frecuencia este curso.

Aziz Issah celebra un gol ante el filial del Espanyol / Valentí Enrich

Se da el caso de que Aziz ya ha sido convocado en una ocasión por la absoluta ghanesa. Fue en 2025 y disputó 30' de un amistoso contra Trinidad y Tobago. Para Oduro será la primera vez.

Ghana-México el 22/05

El encuentro Ghana-México se librará el próximo 22 de mayo. Será el primero preparatorio para el Mundial, en el que las 'Black Stars' están encuadradas en el Grupo L con Inglaterra, Croacia y Panamá. Grupo muy complicado para la selección que dirige un viejo conocido del fútbol europeo y español como es el portugués Carlos Queiroz.

Oduro lo intentó todo sin suerte / Valentí Enrich

Aziz está cumpliendo su segundo año como cedido en el FC Barcelona. Veremos si el club azulgrana decide ejecutar la compra del extremo o, como todo hace preveer, el chico regresará a su club de Ghana y firmará por algún equipo europeo. Ofertas sobre la mesa tiene unas cuantas.

Oduro, contrato hasta 2027

Por su lado, Oduro sigue teniendo contrato con el Barça hasta 2027, así que veremos qué sucede con su situación este verano. Se trata de un lateral ofensivo y profundo que ha ido alternando partidos de titular y suplente. Por delante tenía a Jofre Torrents.