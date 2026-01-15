Octavos Copa del Rey 2025/26: partidos hoy, horarios y dónde ver por TV y en directo

La Copa del Rey cierra el telón de sus cuartos de final con la disputa de los dos últimos partidos de la ronda. Este jueves, cuatro equipos saldrán a escena en busca de los dos billetes en juego hacia la próxima ronda del torneo.

La tercera jornada en los octavos de final de la Copa del Rey contará con la participación del Barça, vigente campeón de la competición, como plato fuerte de la jornada. El conjunto azulgrana visita el feudo del Racing de Santander, actual líder de LaLiga Hypermotion, mientras que Burgos y Valencia completan el último día de competición.

Estas dos eliminatorias pondrán el broche a una ronda que ha tenido como gran sorpresa la eliminación del Real Madrid. El conjunto blanco se despidió prematuramente del torneo del K.O. al no poder derrotar a un heroico Albacete, que terminó sellando su billete gracias a un tanto del bigoleador Jefte sobre la bocina.

El Real Madrid, eliminado de la Copa del Rey / LAP

Como viene sucediendo en rondas anteriores, los octavos de final de la Copa del Rey se disputarán a partido único en el campo del equipo de menor categoría. En caso de que dos equipos pertenezcan a la misma división, ejercerá como local el conjunto cuya bola haya sido extraída antes en el sorteo.

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Copa del Rey?

Los octavos de final de la Copa del Rey se celebran entre el 13 y el 15 de enero. Estos son los horarios de la última jornada de competición:

Jueves, 15 de enero Racing de Santander - FC Barcelona: 21:00 horas (CET)

Burgos CF - Valencia: 21:00 horas (CET)

¿Dónde ver los octavos de final de la Copa del Rey por TV y online?

En España, lo enfrentamiendos que componen la jornada de hoy de los octavos de final se podrán ver por TV y online en plataforma de pago Movistar +. El Racing - Barça se emitirá a través de M+ LaLiga (M54 O 110), mientras que la retransmisión del Burgos-Valencia correrá al cargo de M+LaLiga 2 (M57 O112).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los octavos de final de la Copa del Rey a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y mejores declaraciones de los protagonistas.