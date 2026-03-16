Ocho ejes clave que marcarán el nuevo mandato de Joan Laporta

Tras su triunfo en las elecciones a la presidencia del 15 de marzo de 2026, Joan Laporta tiene por delante cinco años para acabar de cumplir el proyecto de gestión del FC Barcelona que ya puso en marcha en su regreso de 2021 y que se ha visto ratificado en las urnas con el respaldo de 32.934 votos (68,18 %).

En el acto de proclamación del domingo, Laporta resaltó que ese respaldo de dos de cada tres votantes, así como de un gran número de los ejecutivos y deportistas del Barça es "un resultado contundente que nos da mucha fuerza; no nos parará nadie" a la hora de afrontar los retos que tiene por delante en el próximo lustro presidiendo el palco del Spotify Camp Nou. Tras las celebraciones de un éxito contundente en las urnas, hay ocho puntos que el dirigente blaugrana empezará a afrontar en cuanto recupere las riendas de la entidad. Repasamos algunos básicos:

1. Terminar las obras de la reforma del Spotify Camp Nou

A nadie se le escapa que es un punto estratégico para el futuro del FC Barcelona. Una vez finalizadas las obras del Estadi, el club recuperará plenamente todo el potencial económico en todos los conceptos (Ticketing, Merchandising, Museu, Publicidad...) además de conseguir el regreso pleno de la masa social 'a su casa'. El orgullo con el que muchos culés acudieron a votar el pasado domingo a un Spotify Camp Nou que inauguraba el Gol Nord y ya puede albergar a 62.000 espectadores fue una indudable baza electoral de un Laporta que regresó a la presidencia en un momento de crisis aguda pero no dudó en afrontar la reforma del campo. El deseo del presidente es cumplir con la fecha de 2028, y encontrar el equilibrio entre un estadio que genere ingresos con los palcos vip y las nuevas iniciativas, y que al mismo tiempo atienda la demanda de los socios es prioritario.

2. Encontrar la fórmula para el Nou Palau Blaugrana

Si el Camp Nou es el buque insignia de cualquier proyecto azulgrana, conseguir la fórmula para construir el nuevo pabellón que albergue a las secciones profesionales es uno de los principales desafíos en este nuevo mandato. Si para el primer equipo es fundamental consolidar ingresos que permitan mantener una plantilla del máximo nivel, para el baloncesto, el balonmano, el fútbol sala o el hockey patines es imprescindible tener una instalación que permita buscar nuevas vías económicas que ayuden a conseguir que los balances económicos de las secciones se acerquen a los números negros y les devuelva el músculo competitivo. Por no hablar de los socios que se sienten especialmente identificados con estas secciones y quieren que el club les proporcione un recinto a la altura de su nivel.

3. Reafirmar el proyecto del fútbol femenino

Por supuesto, el fútbol femenino es un caso aparte al hablar de las secciones, por su demostrada aptitud para competir y por su capacidad para generar recursos propios. Laporta recogió una excelente herencia en esta sección y ha sabido mantenerla al máximo nivel, trabajando tanto en la base como en la primera plantilla, para que continúe sumando títulos a su brillante palmarés. Mantiene su dominio a nivel nacional y Alexia, Aitana y compañía sueñan con dar el paso que les faltó la pasada campaña para sumar la cuarta Champions para la entidad.

4. Conseguir, al fin, el Fair Play financiero y el regreso a la norma del 1:1

Es cierto que en los últimos años el Barça ha ido reduciendo los condicionantes económicos que le penalizaban a la hora de reforzar la plantilla al estar fuera de la norma del 1:1. Durante la campaña electoral, Laporta y sus hombres de confianza en el área económica han asegurado que el próximo verano el club habrá recuperado el Fair Play financiero y que podrá ir al mercado de fichajes para poder buscar los refuerzos necesarios en igualdad de condiciones respecto a sus rivales. Deco y Flick han sacado el máximo provecho de La Masia y el mercado, pero hay refuerzos para los que se necesita músculo económico.

5. Asegurar la continuidad de Flick al frente del proyecto

Que Joan Laporta es un presidente futbolero y que sabe cómo marcar la línea deportiva es un hecho comprobado. Más allá de las luces y sombras de los periodos de Ronald Koeman y Xavi Hernández -quienes, a pesar de todo, también sumaron títulos en momentos muy complicados- Rijkaard y Guardiola forjaron equipos de leyenda bajo su amparo. Y ahora, Hansi Flick también ha demostrado una identificación absoluta con el Barça y el proyecto deportivo e institucional que impulsa Joan Laporta. El técnico alemán ha confesado abiertamente su excelente sintonía con el presidente y con Deco, ligando su continuidad a la reelección del máximo dirigente blaugrana, y ha ejercido como un socio más en las recientes elecciones. Aunque tiene contrato en vigor, uno de los objetivos del presidente es asegurarse de que Flick seguirá al mando del vestuario del primer equipo más allá de su actual contrato.

6. Resolver los fichajes estratégicos pendientes

El trabajo de Deco ha sido elogiado prácticamente de manera unánime. El fichaje de Joan Garcia es visto como uno de sus mayores éxitos, pero la contratación de Dani Olmo o la renovación de muchos de los jóvenes talentos procedentes de la cantera son, también, parte de su balance positivo. La contratación de Raphinha o los aciertos en las cesiones de Rashford o Cancelo son también mérito del luso-portugués. El reto del próximo verano es afrontar los fichajes estratégicos pendientes, especialmente la contratación de un '9' para suplir a corto y medio plazo a una figura de nivel Mundial como Robert Lewandowski.

7. Seguir cuidando La Masia, la red de seguridad del club

La base del Pep Team de Guardiola y Leo Messi fue La Masia, como lo es de la plantilla que dirige Hansi Flick y en la que brilla Lamine Yamal como símbolo de una nueva generación que apunta a histórica. La apuesta por un fútbol base potente con un estilo definido no solo da una identidad propia al Barça y le permite formar a los futbolistas que mejor se adaptan al primer equipo. Además se ha convertido en un seguro de vida en los momentos en los que los problemas económicos impiden competir en el mercado de fichajes con clubes que son auténticas multinacionales. No todos los canteranos del Barça pueden cumplir el sueño de llegar a la primera plantilla ni todos ellos están capacitados para competir en la élite; pero cada generación de La Masia aporta a la primera plantilla uno, dos o tres jugadores 'top'.

8. Encontrar una solución con Leo Messi

Leo Messi intentó quedarse al margen de las elecciones a la presidencia por todos los medios a su alcance, y de ahí su silencio incluso cuando algunos precandidatos pusieron su nombre en la primera línea del debate. También, su malestar cuando comprobó que era un tema recurrente en los debates. Sin embargo, el legado y su peso específico entre el barcelonismo son inmensos, más allá del papel que deba tener el genio de Rosario en el futuro. Joan Laporta es consciente de ello y de que encontrar la manera de reconciliarse definitivamente con Leo sería uno de sus mayores triunfos. Por la potencia de la imagen de un Messi reintegrado en el Barça, y por lo importante que sería para apagar algunos focos de posible conflicto social.