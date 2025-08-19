Con ocho no basta para Hansi Flick

Algunos dijeron el año pasado que Hansi Flick llamaba a los chavales por necesidad, al incorporarse más tarde los internacionales por la Eurocopa y la Copa América. Los números no mienten y lo que revelan es que el técnico hizo debutar durante su primera temporada a 7 canteranos, además de convocar en partido oficial a un total de 15 futbolistas procedentes del filial. Todavía hay quien ahora señala que son las inscripciones (o la falta de ellas) las que motivan que el técnico alemán siga confiando en la base. La realidad es que suma un nuevo estreno más con el de Jofre Torrents en Mallorca y dos convocados más, pues además del lateral de La Selva del Camp, hay que añadir a Dro. Y más que vienen por el camino.

El 1x1 del Barça ante el Mallorca / SPORT

Así pues, ya son 8 los canteranos que se han estrenado con Hansi Flick desde que el de Heidelberg tomó las riendas del banquillo barcelonista. Los primeros, el mismo día en Mestalla para estrenar la pasada Liga, fueron tres de una tacada: Marc Bernal, Gerard Martín y Pau Víctor. Le siguieron Sergi Domínguez (ante el Real Valladolid en Montjuïc) y Andrés Cuenca. El cordobés, en un partido de la Champions League frente al Young Boys suizo.

El sexto debutante de Hansi Flick fue Toni Fernández, a quien Flick le dio la alternativa en Barbastro, en la Copa del Rey. El de la Zona Franca sigue bajo la atenta lupa del germano y fue uno de los convocados en el estreno liguero de esta temporada en Son Moix. El objetivo de Toni ahora es cumplir más sueños y tener sus primeros minutos en Liga, y claro está, en la Champions League.

Jofre Torrents es un lateral izquierdo total / SPORT.ES

De Marc Bernal a Jofre Torrents

La campaña pasada se cerró con el estreno de Dani Rodríguez en Pucela, con la mala suerte de lesionarse en el mismo partido. El extremo vasco sufrió en el José Zorrilla de Valladolid una luxación de hombro y ya ha regresado a los entrenamientos con el filial azulgrana.

Jofre Torrents ha tenido el honor de ser el octavo debutante con Hansi Flick y el primero de esta temporada. Pero a buen seguro que no será el último. También se ha 'engrosado' la nómina de futbolistas que han logrado entrar en una convocatoria oficial del primer equipo azulgrana. Con el propio Jofre y con Dro, para sumar ya 17. El gallego tiene muchos números de ser el próximo en hacer realidad su sueño.

Toni, Guille, Jofre y Dro han cautivado a Flick durante la gira / FC BARCELONA / SPO

Esta es la lista de debutantes con Flick y los partidos y/o convocatorias sumadas: