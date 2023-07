Oceano, el fichaje frustrado de Cruyff

El exjugador portugués reconoce que Cruyff le llamó para interesarse por sus servicios El alto precio con el que la Real Sociedad le tasó frustró el fichaje

Oceano da Cruz, un histórico del fútbol portugués como capitán del Sporting de Portugal y de la selección de su país, confesó este miércoles que durante sus tres temporadas en la Real Sociedad estuvo a punto de fichar por el Barcelona, pero que el club donostiarra no llegó a ningún acuerdo.

"Ir para el Barcelona con 31 años, y que la Real Sociedad pidiera el dinero que pedían por mí... Pensé que ese acuerdo no iba a avanzar y lo dejé de lado. Pero el abordaje de Cruyff fue muy curioso porque me dice 'sólo quiero que sepas que estamos interesados en ti, ya hemos iniciado los contactos con la Real Sociedad, las negociaciones, y sólo queremos saber si estás interesado'", dijo el ex centrocampista.

El portugués de origen caboverdiana afirmó, en el episodio piloto del podcast 'Final Cut', de SportsTailors, una agencia portuguesa de comunicación especializada en deporte, que no le extrañó que lo quisieran porque "en esos dos primeros años" había sido el mejor centrocampista de España.

Me presentaron las condiciones y pensé 'les voy a pedir 10M', y me ofrecieron 20M. Entonces le dije 'me interesa y espero que puedan llegar a un acuerdo con la Real Sociedad, y ese acuerdo no fue posible, y entonces llega mi amargura", expresó.

Actualmente, Oceano busca un puesto como entrenador en Portugal, aunque lo ve difícil por cuestiones sociales como el racismo, ya que no existe entrenador alguno negro en la Primera Liga.