Ocasión de oro para el Barça en Vigo para recortar distancias con el Real Madrid

El Barça visita al Celta en Balaídos con la posibilidad de colocarse a solo tres puntos del Real Madrid tras el empate blanco ante el Rayo. Una victoria metería de lleno a los de Flick en la lucha por el liderato.

El FC Barcelona llega a Balaídos con 25 puntos en 11 partidos y un objetivo claro: aprovechar el tropiezo del líder. El Real Madrid, que no pasó del 0-0 ante el Rayo en Vallecas, suma 31 puntos tras 12 jornadas. Un triunfo azulgrana permitiría a los de Flick alcanzar los 28 puntos, igualar en partidos jugados y situarse a solo tres del liderato.

El contexto también beneficia al Barça en la clasificación directa. Superaría al Villarreal, que cuenta con 26 puntos en 12 partidos, y se colocaría en segunda posición. Incluso un empate permitiría adelantar al conjunto castellonense por diferencia de goles, dejando a los culés también como segundos clasificados, aunque mantendrían los cinco puntos de desventaja respecto al Real Madrid.

En cambio, una derrota dejaría al equipo azulgrana estancado en los 25 puntos, empatado con el Atlético de Madrid, y a seis del líder.

Las opciones Si gana: 28 puntos, a 3 del Real Madrid, sube al 2.º puesto

28 puntos, a 3 del Real Madrid, sube al Si empata: 26 puntos, a 5 del Madrid, también queda 2.º por mejor diferencia de goles

26 puntos, a 5 del Madrid, también queda Si pierde: 25 puntos, a 6 del Madrid, empatado con el Atlético de Madrid, pero en 3ª posición por detrás del Villarreal

Balaídos dictará sentencia.