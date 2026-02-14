Obstáculo para buscar la remontada ante el Atlético

El Barça cayó el jueves en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid por un contundente 4-0 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Una nefasta primera mitad, la peor desde que Hansi Flick llegó al banquillo azulgrana, condenó al equipo, que estuvo mejor en la segunda mitad, incluso marcando un gol anulado a Cubarsí tras una más que polémica intervención de González Fuertes, árbitro de VAR.

Tras el encuentro, los jugadores del Barça reconocieron que no habían estado bien, pero lanzaron un mensaje a la afición. Lucharán en el partido de vuelta para buscar una remontada que ven posible. Pedían ya el apoyo del público, sabiendo que tiempo habrá para caldear el ambiente, pues el partido de vuelta no se jugará hasta el próximo 3 de marzo.

El club azulgrana, sin embargo, sabe que no lo tendrá todo a favor para crear una atmósfera de remontada que pueda llevar en volandas a los jugadores de Flick e intimidar a los futbolistas del Atlético de Madrid. Y es que desde el Barça dan casi por seguro que para ese encuentro no podrán tener operativa la zona de Gol Nord. Tampoco podrá estar abierto el Espai d'Animació, que estará ahora en el Gol Sud y llevará el nombre de Gol 1957.

Según ha podido saber SPORT, el Ajuntament de Barcelona está poniendo muchos más problemas de los que se esperaban para poder abrir la primera y segunda gradería de Gol Nord, zonas que están totalmente acabadas, llegando las exigencias por los accesos. En el Barça, que tenían la esperanza de poder abrir el Gol Nord este mismo mes de febrero, el día 22 contra el Levante o el 28 ante el Villarreal, ya dan estas opciones por perdidas y creen que la zona de Gol Nord no podrá abrirse al público hasta mitad del mes de marzo. Es decir que tampoco podrá estar operativa para el partido de Copa ante el Atlético de Madrid y que una posible fecha sería la del fin de semana del 14-15 de marzo ante el Sevilla, lo que coincidiría con las elecciones a la presidencia y permitiría que estuviese abierta días después para la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Por lo que respecta al nuevo Espai d'Animació, recuerdan desde el club que su apertura no va ligada a la de Gol Nord y reconocen también que es muy poco probables que esté operativa para el partido contra el Atlético de Madrid del 3 de marzo. En este sentido, el club sigue trabajando en la configuración de lo que será el Gol 1957. Hace unas semanas, se acercaron posturas entre la junta directiva y los grupos que formaban el antiguo Espai d'Animació con la intención de que también estuviesen presentes en el Spotify Camp Nou.

Uno de estos grupos, Nostra Ensenya, lanzó este viernes un comunicado en el que explicaba que creían en la remontada ante el equipo de Diego Simeone y que estarían presentes en el Spotify Camp Nou para animar al equipo. También instaban al club a acelerar las negociaciones con los diferentes grupos y también con el Ajuntament de Barcelona para que el nuevo Espai d'Animació pudiese estar operativo el 3 de marzo. La petición de Nostra Ensenya, sin embargo, quedará, casi con toda seguridad, en nada, pues los Mossos d'Esquadra piden una serie de requisitos para dar permiso a que se abra la zona reservada al Gol 1957 que todavía no se dan.