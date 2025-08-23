El obstáculo que bloquea la operación salida del Barça

Que la operación salida provoque dolores de cabeza en la secretaría técnica del Barça ya es una tónica habitual verano tras verano. En su empeño por reducir la masa salarial y deshacerse de los jugadores con los que no contaba, el Barcelona se ha encontrado con un importante obstáculo que ha venido dificultando estas operaciones: los elevados sueldos de los futbolistas del primer equipo.

Es por ello que, en los últimos tiempos, el club azulgrana está llevando a cabo maniobras de ingeniería financiera para solventar la situación. Cabe recordar que la actual directiva liderada por Joan Laporta arrastraba contratos de gran envergadura de la anterior junta en jugadores cuyo rendimiento había decaído notablemente, lo que dificultaba tener margen de maniobra para operar en el mercado con normalidad.

Sin embargo, en otros casos ha sido la actual directiva la que ha firmado estos contratos. Este es el motivo principal por el que las salidas de Iñaki Peña y Oriol Romeu se están encallando pese a la necesidad del club de generar 'fair play' para inscribir a Szczesny, Gerard Martín o Roony Bardghji. Los clubes interesados en hacerse con sus servicios no están dispuestos a asumir sus altos salarios. Por otro lado, este escenario también comporta que los traspasos sean menores a lo que se podría esperar teniendo en cuenta el nivel de los jugadores.

Un problema que ya viene de lejos

En el final de la etapa Bartomeu, tras el 8-2 ante el Bayern de Múnich, el club azulgrana dejó marchar prácticamente gratis a Luis Suárez, Arturo Vidal y Rakitic. Pese a que los tres futbolistas ya se encontraban en decaída, el Barcelona no logró sacar ninguna suma en sus traspasos, pero se sacó de encima los altos emolumentos que estos percibían.

Samuel Umtiti en un partido con el Lecce. / EFE

Sin embargo, con la llegada de Laporta y Mateu Alemany se plantearon otro tipo de soluciones encaminadas a diferir los salarios de los jugadores en más años de contrato para hacerlos más atractivos en el mercado. El primero fue Samuel Umtiti, que renovó en enero de 2022 hasta 2026 repartiendo su sueldo en cuatro años y medio. Ello permitió la inscripción de Ferran Torres y también su salida en calidad de cedido al Lecce, aunque el equipo italiano tampoco se hizo cargo de toda la ficha del jugador.

Antes, con Griezmann se decidió ceder al francés al Atlético de Madrid durante dos temporadas, lo que hizo que se pudiera amortizar una gran cantidad de su fichaje sin imputar pérdidas contables de forma directa. Finalmente, acabó traspasado al club colchonero por 20 millones más 4 en variables, lejos de lso 120 que pagó el Barça en su momento.

Deco sigue la estela

Tomando ejemplo de su antecesor, Deco también ha aplicado fórmulas para facilitar las salidas de jugadores y liberar 'fair play'. En el verano de 2024 se alargó el contrato de Lenglet un año adicional (hasta 2027) para diferir el salario del jugador y que así el Atlético pudiese permitirse su cesión.

Ansu Fati, durante su presentación como nuevo jugador del Mónaco. / AS MÓNACO

En el actual mercado estival, el ejemplo más claro de esta política ha sido Ansu Fati. Antes de marcharse al Mónaco en calidad de cedido, amplió su contrato hasta 2028 repartiendo sus emolumentos en otra temporada más. Así, el club del Principado pudo dar el visto bueno a la operación, pese a que tampoco se está haciendo cargo de toda la ficha del canterano azulgrana.

Mismo escenario con Peña y Romeu

Iñaki Peña y Oriol Romeu son los únicos jugadores que se encuentran, claramente, en la rampa de salida, pues Hansi Flick no cuenta con ellos. Sin embargo, parece que el club también tendrá que aplicar maniobras parecidas para efectuar sus salidas.

En el caso del portero alicantino, todo apunta a que, antes de irse cedido, renovará para así hacer que su salario en la actual temporada baje y que su sueldo sea asumible para alguno de sus pretendientes, entre los que se encuentran el Como o el Celta. Solo de este modo, el Barcelona lograría desprenderse del sueldo de Peña en su totalidad. En cambio, con Oriol Romeu no queda otra que acordar la rescisión de su contrato. El Barça le tendría que abonar el año (o una buena parte del mismo) que le resta.