El obstáculo del Barça para rescindir a Ter Stegen

La situación entre el FC Barcelona y Marc-André ter Stegen sigue en punto muerto. El portero alemán se niega a firmar el informe médico que permitiría al club acogerse a la baja de larga duración para liberar masa salarial y poder inscribir a su sustituto. Mientras el conflicto escala, la pregunta cada vez gana más fuerza: ¿por qué el Barça no rescinde directamente su contrato? La respuesta está en cuatro letras: LCPD.

El Límite de Coste de Plantilla Deportiva es el tope salarial que LaLiga impone a cada club en función de sus ingresos y su salud financiera. El Barça, en febrero de 2025 en el último recuento oficial de la patronal, apareció con LCPD de 463M, aunque el club apunta que ahora está por encima de los 500M. En él se incluyen no solo los sueldos de los jugadores, sino también variables como primas, comisiones, amortizaciones de fichajes y, atención, indemnizaciones por despido o rescisión. Y aquí está la clave del caso Ter Stegen.

El Barça no gana nada despidiéndolo

Ter Stegen tiene contrato hasta junio de 2028. Tres temporadas más y el alemán no está dispuesto a perdonar ni un euro de lo que tiene firmado. Por tanto, si el club quisiera romper el contrato de forma unilateral, debería abonarle la totalidad de lo pactado: una cifra estimada en unos 42 millones de euros brutos como os contamos hace un par de meses, unos 14M por curso.

Esa cantidad no se esfuma ni desaparece. Todo lo contrario: LaLiga obliga a computarla dentro del LCPD, como si se tratase de un salario más. Es decir, rescindir a Ter Stegen no solo no libera espacio salarial, sino que lo ocupa con 'dinero muerto' que no se traduce en ningún beneficio a nivel de fairplay para el club si no se perdona ninguna cantidad.

Según apunta en su Normativa de Elaboración de Presupuestos de Clubes, en el apartado de Gastos de Plantilla, "incluye cantidades para resarcir daños o perjuicios, indemnizaciones por despido o derivadas de cualquier tipo de acuerdo mediante el cual finalice la relación laboral. Por ejemplo, indemnizaciones por rescisión unilateral del club".

El club azulgrana se encuentra así ante una trampa difícil de sortear: si el jugador no firma el informe médico, no se puede liberar parte de su ficha como baja de larga duración. Pero si se le rescinde, el coste íntegro de su salida seguiría pesando en el límite salarial del Barça durante los próximos ejercicios.

En ambos escenarios, el margen para inscribir refuerzos se estrecha a la espera de que el auditor del club, la empresa Crowe, dé luz verde a los asientos VIP para regresar a la norma 1:1.