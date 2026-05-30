La obsesión de Gordon: ha practicado mucho el "Visca el Barça i Visca Catalunya"

Anthony Gordon es el primer fichaje del FC Barcelona para la temporada 2026-27. El inglés llega procedente del Newcastle por 70 millones fijos más diez en variables. El viernes, tras una larga espera, fue presentado ante los medios de comunicación y sorprendió por su buen castellano. Incluso a la salida de la presentación se dirigió a algunos aficionados en un catalán más que correcto, aunque fuesen solo unas palabras.

Gordon conoce perfectamente el idioma por haber pasado en España unos cuantos veranos, pero también por su obsesión con el Barça, equipo en el que siempre ha querido jugar. "Hacía tiempo que hacíamos la broma que deberíamos practicar su presentación como jugador azulgrana", ha comentado este sábado Daniel Martí, fisioterapeuta del Newcastle, en el programa 'Via Lliure' de RAC 1. "Cuando estaba en el Everton con Rafa Benítez, practicaba con Antonio y con Christian, dos españoles que estaban allí. Y cuando llegó al Newcastle me sorprendió, porque lo hablaba fenomenal. Me encantaría decir que le enseñé yo, pero mentiría. Es un chaval muy inteligente”, ha explicado.

Martí ha dejado claro que las palabras de Gordon en su presentación no son un tópico. Realmente, el extremo inglés estaba obsesionado por ponerse un día la camiseta azulgrana. Por ello, cuando Deco se puso en contacto con su representante, Gordon no lo dudó y puso la oferta azulgrana por delante de las de Bayern y Liverpool. "Ha practicado mucho el 'Visca el Barça i Visca Catalunya'. Tiene sus objetivos muy claros y desde el primer día decía "yo voy a jugar en España, voy a jugar en el Barça". Siempre ha estado obsesionado con esto", ha seguido Martí.

El fisioterapeuta del Newcastle admite que las 'urracas' echarán en falta a Gordon y está convencido de que triunfará en el Barça. "Es un animal, una bestia. Tiene rapidez genética, no le hace falta entrenar. Va a triunfar en el Barça, seguro", ha acabado.