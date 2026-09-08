La obsesión de Gabriel Jesus se llama Champions League

El FC Barcelona se ha reforzado a conciencia esta temporada con el objetivo de mantener el dominio en las competiciones domésticas (con LaLiga como referente) y la ilusión de ser firme candidato a la Champions League 12 años después de la última conquista. Gabriel Jesus, Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Rodri, el único de ellos que ha levantado la 'orejona', tienen experiencia en la máxima competición continental. Sobre todo para el brasileño, se ha convertido en una obsesión.

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Y es que Gabriel Jesus ha llegado al Barça con la intención de quitarse una espina clavada. Ya el mismo día de su presentación lo reconoció: "Ganar la Champions está en mi cabeza desde que me enteré de la posibilidad de venir al Barça. Es un sueño". Lo dice un futbolista que ha perdido dos finales, una con el Manchester City en 2021 y otra con el Arsenal este mismo año, y que espera que a la tercera sea la vencida.

Gabriel Jesus debe todavía ganarse el puesto de titular como 'killer' del equipo y su compatriota Raphinha se lo está poniendo muy difícil, pero tiene un gran argumento: sus goles marcados en la Champions. Ni más ni menos que 26 en 57 partidos, lo que arroja un promedio realizador que señala que prácticamente celebra una diana cada dos encuentros. Un porcentaje altísimo.

Gabriel Jesus, con el Arsenal / EFE

Esta será su décima participación en ediciones de la Champions, tras sumar 6 con el Manchester city y 4 con el Arsenal. Su mejor campaña europea fue la 2019/2020 cuando marcó 6 goles con los 'cityzens'.

Se da la circunstancia, además, que ya sabe lo que es marcarle al Feyenoord, el rival del Barça este miércoles para abrir la competición. Fue su primer gol en Champions League, en un 0-4 favorable al City en De Kuip en 2017.

Gordon quiere repetir

También puede presumir de un buen número de goles europeos Anthony Gordon, que en la pasada edición sumó 10, los mismos que Khvicha Kvaratskhelia y que el gran deseo frustrado azulgrana en el '9', Julián Álvarez. Eso sí, la mitad (5) de los celebrados por el inglés con el Newcastle United fueron desde el punto de penalti.

Rodri marcó el gol que le dio la Champions League al Manchester City / EFE

Por su parte, Karim Adeyemi también presenta una buena media para no ser un punta nato, pues marcó 16 goles con el Borussia Dortmund en un total de 48 partidos.

El golazo de Rodrigo en la final de la Champions que dio el título al Manchester City / TELEFÓNICA

Por último, Rodri ha marcado 3 tantos en la Champions League, todos ellos con el Manchester City. Como pivote defensivo, su tarea no es el gol, pero celebró uno que vale por mil. Ni más ni menos que el que le dio la 'orejona' a los de Pep Guardiola en la temporada 2022/2023 tras imponerse por 1-0 al Inter de Milán.