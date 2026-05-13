La obsesión de Deco durante el mercado de fichajes

El Barça va tomando posiciones para una ventana de contrataciones continuista y nada revolucionaria, en la que se ha marcado el ambicioso objetivo de potenciar una plantilla campeona con fichajes estratégicos que deben aumentar la calidad y la competencia en los sectores defensivo y ofensivo.

En su faceta de director deportivo, Deco ya ha dejado muestras de que es poco partidario de cambiar cromos, lo que reduce el número de operaciones que deben acometerse, para decepción de los ‘yonkis’ del mercato. Solo se incorporarán futbolistas para cubrir bajas, que mejoren indiscutiblemente las prestaciones actuales y que no paralicen la línea de producción de La Masia, una de las claves del éxito de este equipo ganador que ha conectado con todo el barcelonismo.

Lamine Yamal es el líder del proyecto deportivo del Barça / Toni Albir / EFE

El ejecutivo lusobrasileño tiene unas líneas maestras perfectamente definidas y las expone en todos y cada uno de los contactos, sondeos y reuniones que mantiene con agentes e intermediarios. Deco habla directo y sin tapujos, como hacía en su etapa de jugador y de agente, y ahora también en los despachos, lo que le ha valido adquirir el respeto y la confianza del mercado en un tiempo récord.

El club ha definido que la piedra angular de este proyecto deportivo es Lamine Yamal, que con 18 años ya tiene tres Ligas en su haber. Catalán, canterano y de corazón culer, está haciendo historia con un talento precoz como nunca antes se había visto en el Barça y está llamado a sentarse en la galería de los elegidos.

Quien venga es para ayudar al equipo, para sumar, para ganar títulos y engrandecer este proyecto, y no para echar un pulso ni disputarle la corona, por muy millonaria que sea su adquisición.

En este sentido, sirve como ejemplo que debe evitarse la experiencia fallida de Zlatan Ibrahimovic, que, con un ego descomunal, no quiso entender el rol que ejercía Leo Messi y, por eso, tuvo un paso fugaz por Can Barça.

En cambio, como episodio positivo, está el del propio Deco, como ha recordado Ronaldinho en su documental de Netflix. Llegó al Barça ocupando la misma posición de ‘10’ que Ronnie y siendo campeón de Europa con el Oporto, pero se puso a trabajar codo con codo potenciando las virtudes del Gaucho. Y se tocó el cielo.

No hay lugar para jugar para las propias estadísticas ni para bicefalias en el Barça de Hansi Flick. Y este mensaje Deco ya lo ha trasladado a los entornos profesionales de los dos ‘9’ que, en estos momentos, cuando la temporada aún está en curso, están mejor situados en las preferencias blaugranas: Julián Álvarez y João Pedro.

João Pedro, uno de los '9' que le gusta a Deco / ANDY RAIN / EFE

Y la preservación de la jerarquía también se plasma en la defensa de la pirámide salarial. No se hará ninguna operación que distorsione el vestuario y venga a agrietarlo a corto o medio plazo. Los estratos están definidos y la cúspide seguirá estando ocupada por Lamine Yamal.

Lo que el Barça está haciendo es la antítesis de lo que ocurrió en el Real Madrid con la incorporación de Kylian Mbappé y su prima de fichaje de 120 millones de euros. Y, como era previsible —y los hechos están ahí—, el francés dinamitó el equipo y el vestuario en un tiempo récord. La responsabilidad de la descomposición merengue es consecuencia directa de Florentino Pérez, que se mostraba rácano en las renovaciones y, en cambio, situó al ex del PSG en un umbral salarial al que nadie había llegado antes.