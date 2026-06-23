Las obras del Spotify Camp Nou avanzan a todo ritmo

Tres meses sin fútbol en el Spotify Camp Nou o como acostumbrarse a los efectos negativos de cada período de vacaciones del Barça. Ni la saturación de partidos del Mundial compensa las ganas de los culés para volver a disfrutar de su equipo en el templo blaugrana.

El aficionado culé tendrá que armarse de paciencia para volver a disfrutar del Barça en el Spotify Camp Nou. Cuando lo haga se encontrará con un Estadi muy mejorado.

RAC1 avanzó que el trofeo Joan Gamper se disputará el 19 de Agosto por lo que aún restan nueve semanas para volver a disfrutar 'in situ' del equipo de Hansi Flick.

Una vista aérea del Sportify Camp Nou y sus alrededores / Sport

Aunque el inicio del campeonato liguero está previsto para el fin de semana del 15 y 16 de Agosto los equipos que tengan algún mundialista en semifinales arrancarán el campeonato el 26 de Agosto.

Este 'mono' de fútbol en el Spotify Camp Nou tiene un punto positivo. Las obras del campo del Barça tienen en este período la ventaja de no tener que frenarse con las disputas de los partidos.

La logística para Limak es mucho más sencilla sin que los partidos constantes del primer equipo frenen el ritmo de las obras.

De hecho ya se puede observar en las fotografías aéreas de SPORT que el acelerón en las obras del Spotify Camp Nou es evidente. Limak trabaja a destajo para que la tercera gradería siga evolucionando. Antes del inicio de la colocación de los asientos se ha colocado el hormigón para pasar a la fase de las soldaduras e impermeabilización de la zona.

Las obras avanzan a un gran ritmo para lograr el objetivo de ocupar la tercera gradería. Este objetivo se quiere conseguir durante el transcurso de temporada 2026-27.

Una vista aérea del Sportify Camp Nou / Sport

Como en los dos anillos inferiores, la ocupación se realizará por fases. En las oficinas del Barça no se quieren aventurar fechas por los retrasos anteriores pero en el calendario está marcado octubre como la fecha deseada para esa primera ampliación del aforo. La aceleración de las obras en estos meses es clave para cumplir objetivos. Acelerar los trámites con el Ajuntament de Barcelona también será un hecho determinante.

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Abrir la tercera gradería es importante para el club para poder trasladar a la afición rival a esa zona y acabar así con las incomodidades que algunos seguidores rivales han causado a socios del Barça en algunos partidos.