Obra de arte de Lamine Yamal: "Un recurso prodigioso"

"Un recurso prodigioso", cantaba Lluís Flaquer cuando Lamine Yamal aterrizó sobre el césped tras marcar el 3-0 ante el Oviedo. Y no era para menos, porque la maniobra del de Rocafonda para poner la sentencia ante el conjunto asturiano está solo al alcance de los elegidos.

A diferencia del día ante la Real Sociedad, en el que su superioridad fue insultante en cada jugada, Lamine fue de los más afectados por la ausencia de Pedri y su producción se vio claramente perjudicada, aunque siguió siendo de los más punzantes, por la falta de balones que le llegaron con cierta calidad. Pero los futbolistas que tienen estrella solo necesitan un destello fugaz para dejar a todos con la boca abierta.

Corría el minuto 72 cuando Marc Casadó recuperó un balón en campo contrario tras una mala salida de Aarón. El de Sant Pere de Vilamajor habilitó a Dani Olmo, primer goleador de la tarde, y con un solo toque el egarense tuvo suficiente para perfilarse y lanzar un caramelo con el exterior que Lamine Yamal se encargó de convertir en obra de arte.

El '10' del Barça, pocos palmos por delante de la media luna, se levantó como un acróbata sobre el verde del Spotify Camp Nou para rematar de semicihilena, o tijereta como dirían los clásicos, y enviar el balón al fondo de la red. Y para celebrarlo, beso al escudo.

11 goles

El tanto ante el Oviedo es el undécimo del de Rocafonda en lo que llevámos de temporada. El canterano culé, que el curso pasado acabó con 18 goles en todas las competiciones, va a ritmo de superar su marca personal y solo está a uno de los nueve que consiguió en LaLiga.

Lamine se propuso como reto personal cuando empezó el año ser más decisivo en los úlitmos metros delante de portería, y las estadísticas, de momento, le están dando la razón.