Uno de los objetivos de Deco se marcha al Levante por 3 millones de euros

Uno de los culebrones del verano ya se ha resuelto a falta del anuncio oficial. Etta Eyong ha sido una de las sensaciones en este inicio de temporada, firmando grandes actuaciones con el Villarreal. En solo tres partidos, el camerunés de 21 años ha marcado un gol y ha repartido dos asistencias.

Su nombre estuvo en la lista del Barça, que valoró su incorporación por lo asequible que era su cláusula de rescisión de tan solo 10 millones de euros. Sin embargo, lo del equipo blaugrana se quedó en un simple interés y no hubo un intento serio por hacerse con el futbolista.

Etta Eyong, en el Villarreal-Girona. / MANOLO NEBOT

Finalmente, Eyong pondrá rumbo al Levante en una operación que ha sorprendido a todos. Se marcha traspasado a cambio de 3 millones de euros, mientras que el Villarreal mantiene el 50% de sus derechos económicos, un derecho de tanteo y una opción de recompra. Cabe recordar que el Cádiz mantenía el 50% de los derechos económicos del futbolista, por lo que los tres millones se repartirán entre el conjunto gaditano y el equipo groguet.

Curiosamente, la cláusula de Etta Eyong subía a 30 millones de euros una vez finalizara el mercado de fichajes, pero el Villarreal ha preferido realizar esta operación. No en vano, en caso de recuperar al futbolista en un futuro, el 100% de los derechos económicos serían del conjunto de Castellón.

El delantero camerunés del Villarreal Etta Eyong (c) celebra su gol durante el partido de la primera jornada de LaLiga que Villarreal CF y Real Oviedo disputan este viernes en el estadio de La Cerámica. / ANDREU ESTEBAN / EFE

El jugador ya se ha despedido en sus redes sociales con el siguiente mensaje: "Gracias. Fue una gran aventura en este club. Guardaré excelentes recuerdos de nuestros momentos compartidos. Les deseo a todos una buena continuación. Gracias por todo durante este año de convivencia y apoyo. Me voy con emoción, pero estoy seguro que nuestros caminos se volverán a cruzar. Gracias, Groguets".

El Levante se hace de esta forma con uno de los delanteros de moda en LaLiga y lo hace por un precio que parece ridículo para el nivel que ha mostrado hasta ahora el camerunés. Mientras tanto, el Villarreal ya ha confirmado la llegada de otro delantero, Georges Mikautadze, que firma hasta junio de 2031.