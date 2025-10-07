Los objetivos de Deco para el Barça: central zurdo, lateral y un delantero 'top'

El fútbol no descansa y las direcciones deportivas de los clubes comienzan a esbozar el futuro detectando carencias y comenzando a visionar perfiles que puedan ser interesantes para el futuro. Y el Barça no es una excepción. Deco ha conseguido una gran estabilidad de plantilla al renovar a prácticamente todos los jóvenes jugadores del equipo alcanzando tranquilidad a corto y medio plazo, aunque este próximo verano le tocará evolucionar el equipo con retoques significativos.

Y ya en octubre se detectan las necesidades para iniciar seguimientos y contactos con el objetivo de tomar decisiones en firme a partir del mes de enero. De aquí al final del mercado invernal pueden pasar cosas, pero el Barça trabaja con unas necesidades claras: firmar a un central zurdo con proyección, un lateral potente y, sobre todo, un delantero centro de primerísimo nivel que, en año de elecciones, seguramente se convertirá en el fichaje estrella y referente del equipo.

A estas alturas de curso ya han salido a relucir problemas defensivos, agravados por la sorpresiva salida gratuita de Iñigo Martínez al fútbol de Arabia Saudí. La marcha del central vasco ha dejado coja a la defensa y en el club hay preocupación. Este año, la posición está cubierta con cuatro futbolistas -debería ser más que suficiente-, pero el Barça quiere traer a un defensor de mediana edad, con experiencia internacional y que sea zurdo. En las últimas semanas han sonado los nombres de Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) y Gonçalo Inácio (Sporting de Lisboa). Dos perfiles similares, que acaban contrato en el 2027 y que estarán en el mercado dentro de unos meses.

En la posición de lateral, Hansi Flick ha incidido en más de una ocasión que sería bueno tener a un jugador potente para explotar la banda. Balde y Koundé son jugadores de nivel, pero el técnico alemán cree que el equipo ahí tiene una carencia comparándose con otros clubes de la elite europea. El partido del PSG fue un claro ejemplo, con dos bandas que desarbolaron a los blaugranas en la segunda mitad, al igual que sucedió con el Inter en la pasada edición de la Champions. Es una posición complicada de reforzar porque los mejores ya están colocados en grandes equipos sin posibilidad de traspaso.

El gran reto de Deco será, sin duda, el delantero. Todo indica que Robert Lewandowski no va a seguir tras finalizar su periplo de cuatro temporadas. Y si sigue, lo haría en un rol cada vez más secundario. Ahí, el Barça no puede fallar y se apunta alto, aunque será un verano complicado porque este año se han completado operaciones muy importantes en Europa. Los Haaland, Julián Álvarez o Lautaro Martínez serán sondeados, pero el Barça busca un mirlo blanco. Fichar un ‘9’ top implicaría una gran venta. Si no, imposible.