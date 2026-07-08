Objetivo: recuperar a Raphinha para la causa

Perder un Mundial con Brasil deja secuelas y heridas profundas, por mucho que esta sea la tónica instaurada desde 2002 en el peor ciclo que ha vivido la Seleção.

Para Raphinha esta Copa del Mundo ha sido especialmente complicada y traumática. Sufrió un linchamiento por parte de la prensa y la ‘torcida’, acostumbrada a elegir un villano en cada catástrofe. Lo singular es que, esta vez, fue de forma preventiva, tras el decepcionante debut contra Marruecos, que acabaría siendo la antesala de un naufragio anunciado, materializado con el doblete de Haaland.

Sin rubor, a Raphinha le han sacado todo tipo de trapos sucios familiares, como no han hecho con ningún otro internacional. Y, para empeorarlo todo, se rompió la noche del 19 de junio, ante Haití, en el segundo encuentro. No pudo reaparecer, aunque tenía el alta médica y se sentó en el banquillo para ver la hecatombe ante los noruegos. Otra vez fue el bíceps femoral de la pierna derecha el que lo dejó KO, el mismo que se lesionó, también jugando con Brasil, en la fecha FIFA de marzo, lo que lo apartó cinco semanas, coincidiendo con las eliminaciones delBarça en la Copa del Rey y en la Champions.

Raphinha solo pudo jugar dos partidos en el Mundial / EFE

El segundo Mundial de su carrera terminó igual que el primero. Como le ocurrió en Qatar, sale empequeñecido a ojos de su ‘torcida’. Entonces, tardó nueve meses en volver a ser convocado. Ahora, hay una disociación con el gran público brasileño, que no empatiza con él, a diferencia de lo que vive en Barcelona.

Recuperado de sus problemas físicos, Raphinha tiene el reto de intentar pasar página de lo vivido en Estados Unidos. No le será fácil. Al mismo tiempo, debe decidir qué hace con la oferta del Al-Hilal, que quiere un delantero de impacto global y le apremia para que dé una respuesta. El club de Riad, gracias al fondo soberano centralizador de los fichajes, pretende cerrar el fichaje del blaugrana o el de Salah, que es agente libre tras salir del Liverpool.

Según el portal brasileño UOL, la verdadera representante de Raphinha es su esposa, Natalia, muy activa en las redes sociales durante todo el Mundial, donde ha desmentido todo tipo de publicaciones... menos la propuesta saudí, a pesar del gran impacto que tuvo la noticia en Barcelona desvelada por GE, del Grupo Globo.

Le ofrecen tres años de contrato más un cuarto opcional, y en cada uno de ellos una ficha neta de 20 millones de euros. El Barça, que está negociando con el Al-Hilal la compra de João Cancelo, no tiene constancia de la oferta. Todo indica que Raphinha seguirá como culer.

Hansi Flick saluda a Raphinha en un partido del FC Barcelona / EFE

Pasar página cuanto antes

A partir de aquí, el club tiene que ayudarle a rescatar la ‘versión Balón de Oro’ de 2024-25. El primer objetivo es intentar cortar la retahíla de problemas musculares que ha sufrido este curso y que lo han dejado más de cuatro meses en el dique seco. El ímpetu del propio protagonista lo ha perjudicado, tanto en las dos recaídas de la lesión que sufrió en Oviedo en septiembre como al vaciarse en la fecha FIFA de marzo, lo que hipotecó la temporada del Barça y el Mundial.

Será necesario introducir cambios en todos los sentidos: en la preparación física, la recuperación y los hábitos. Más allá de la llegada de Anthony Gordon y del ‘9’ que sea (la opción de Julián Álvarez sigue sobre la mesa) para sustituir a Lewandowski, Flick y el Barça necesitan al Raphinha diferencial, y no al de la última campaña.