Objetivo: recuperar al mejor Raphinha

Raphinha, uno de los capitanes del Barça y uno de sus futbolistas más destacados, acaba sus vacaciones, en las que ha tenido tiempo de desconectar con su familia en Orlando y también en Ibiza. Desde este miércoles, se incorpora al grupo de Hansi Flick en St. George's Park para ponerse a punto para el inicio oficial de la temporada, que llegará para el equipo azulgrana el próximo 23 de agosto en partido de Liga ante el Elche.

El brasileño llega tras no haber tenido un buen Mundial. Jugó los dos primeros partidos de la fase de grupos, pero tuvo que dejar el terreno de juego en el minuto 39 del segundo de ellos, que el combinado de Carlo Ancelotti jugaba ante Haití. Lo hizo por una lesión en el muslo de la pierna derecha. Ya no jugó más, también por la temprana eliminación de la 'canarinha', que cayó en los octavos de final contra Noruega.

Se espera que Raphinha llegue totalmente recuperado de aquella pequeña lesión y que desde el primer minuto pueda centrarse en recuperar su mejor versión, la que ofreció en la temporada 2024-25 y que hizo incluso que fuese candidato a ganar el 'Balón de Oro'. Es uno de los objetivos de Flick.

El extremo, con contrato hasta el 30 de junio del 2028, ha repetido por activa y por pasiva que no dejará el Barça este verano a pesar de alguna oferta mareante que le haya podido llegar de Arabia Saudí. Su objetivo es volver a luchar por todo con el equipo azulgrana. Y siendo protagonista destacado. Lo fue en la primera temporada de Flick en el banquillo, cuando batió todos los récords de su carrera. Sus números fueron superlativos: 34 goles y 26 asistencias en 57 partidos con el Barça.

Sabía el brasileño que tendría difícil repetir semejantes números la pasada temporada. Demostró siempre que jugó su importancia en el equipo. Con él en el campo, el Barça es mucho más peligroso y también presiona mucho más. Pero estuvo de baja un buen número de partidos por lesión. Solo pudo jugar 33 con la camiseta del Barça, marcando 21 goles. Sufrió dos importantes lesiones en los isquiotibiales. La primera se alargó porque recayó cuando trataba de llegar al Clásico del Santiago Bernabéu. La segunda, la sufrió jugando con Brasil.

Es por ello que tanto Flick como Raphinha se han marcado como objetivo recuperar la versión que ofreció el brasileño hace dos temporadas. Para ello, contarán con la ayuda del nuevo máximo responsable de la preparación física, Benjamin Kugel. El alemán sustituye a Julio Tous, de quien Flick se había distanciado precisamente por la recaída sufrida por Raphinha. Kugel ya tiene diseñado un plan específico para el brasileño con el objetivo de recuperar su mejor nivel y que el Barça tenga unas bandas espectaculares en ataque con el propio Raphinha, Lamine Yamal y los recién llegados Gordon y Adeyemi.