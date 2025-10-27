Objetivo: Recuperar a Lamine

Desde que Lamine Yamal regresó de la selección española con problemas de pubis a inicios del mes de septiembre, el genio de Rocafonda no es el mismo. Se ha perdido cinco partidos por esa lesión y ha jugado mermado los que ha podido disputar. Volvió contra la Real Sociedad con una gran media hora para ser decisivo en el triunfo del equipo de Hansi Flick, pero tuvo que volver a parar, siendo baja en Sevilla. Desde entonces, solo un gol, ante el Olympiacos y de penalti, y muchos menos regates completados de lo que es habitual en él, pues le cuesta más irse de los defensas.

El azulgrana vivió un Clásico amargo en el Santiago Bernabéu. Sus declaraciones en un contexto como el de la Kings League, diciendo que el Real Madrid robaba en una comparación con el equipo Porcinos, propiedad de Ibai Llanos, no sentaron nada bien en el club blanco. Era esperado por aficionados y rivales. Lamine tuvo una actuación discreta en el Clásico y los jugadores blancos, con la victoria conseguida, se fueron a por el de Rocafonda, que durante el partido había parado varias veces para estirar por sus dolencias en el pubis.

El objetivo

Una vez pasado el importante partido contra el Real Madrid tienen claro en el club que el objetivo es recuperar la mejor versión de Lamine para que el canterano vuelva a ser el jugador determinante que era antes de la pubalgia y que tantos partidos decidió la pasada temporada, cuando con 17 años se convirtió ya en una de las grandes estrellas del fútbol mundial.

Tienen en el club confianza ciega en el jugador y saben que debe ser el líder del proyecto durante muchos años. Por ello le dieron ya la camiseta con el número ‘10’. Creen en el Barça que lo más importante ahora es que se recupere de la pubalgia y vuelva a estar al cien por cien para que vuelva a conectarse al equipo. Y es que están convencidos de que cuando Lamine haya dejado atrás esos problemas volverá a ser el jugador más determinante del mundo y podrá volver a guiar al Barça a lograr todos los títulos, como ya hizo el pasado curso.

No esconden en el club que no gustaron las declaraciones que hizo antes del Clásico, pues creen que fueron gasolina para el Real Madrid. Ya tenían los blancos ganas al Barça tras las cuatro victorias azulgranas de la pasada temporada y las ganas de revancha se multiplicaron. Hasta algún miembro de la junta directiva había llegado la información de que varios futbolistas del Real Madrid habían pedido incluso jugar por la banda izquierda para coser a patadas al extremo azulgrana. Es por ello que, juntamente con su agente, Jorge Mendes, van a estar muy encima del futbolista para evitar declaraciones como las de la semana pasada, consideradas un error de juventud, teniendo en cuenta que Lamine solo tiene 18 años. También para que no se exponga tanto en su vida privada.

También es intención del club que se deje de hablar de Lamine y de todo lo que pasó en el Santiago Bernabéu cuanto antes. Consideran en el Barça que hay que pasar página, rebajar el suflé y que Lamine se centre en recuperarse al cien por cien de la pubalgia que no le permite rendir bien, algo que no es fácil y que suele llevar tiempo, para que vuelva a ser él sobre el terreno de juego.

Además, hay quien piensa en el Barça que alguien desde Madrid ha ordenado una campaña de desprestigio contra el futbolista, pues en el Santiago Bernabéu tienen miedo que vuelvan a sufrir con él lo que sufrieron con Messi durante más de una década. Por ello, desde el club azulgrana harán todo lo posible para proteger al futbolista de Rocafonda.