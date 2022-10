Objetivo: pleno al tres en Liga antes del Mundial

Después de la eliminación de la Champions League, el Barça quiere aguantar el pulso con el Real Madrid mientras espera que se recuperen los lesionados... y que llegue el mercado de fichajes de invierno Xavi está muy agradecido con la afición por su incondicional apoyo, pero es completamente consciente de que el barcelonismo necesita alegrías significativas y títulos en el corto plazo

De nada sirve pensar en el inmutable pasado, reflexionar en lo que se podría haber hecho de otra forma ni lamentar los errores arbitrales y las lesiones, entre otros infortunios, que han pesado demasiado y han desencadenado en el segundo hundimiento consecutivo en la fase de grupos de la Champions League. El Barça debe hacer autocrítica, evidentemente, pero también tiene que pasar página tan rápido como pueda. El tiempo apremia, el calendario no da tregua y el conjunto azulgrana afronta unas últimas semanas de competición antes del Mundial de Catar absolutamente decisivas para el devenir de la temporada.

Xavi Hernández está decepcionado con el nuevo cataclismo continental. Sus declaraciones tras la derrota ante el Bayern no pudieron ser más elocuentes. “Ha sido una buena castaña”, comentó sobre la eliminación matemática de la Liga de Campeones. “El grupo era complicado, nos ha pasado de todo y esta noche no hemos ni competido”, remató en unas palabras que evidenciaron tanto su frustración –sentimiento que se hace extensible a la junta directiva comandada por Joan Laporta– como su pensamiento sobre el malévolo sorteo de finales de agosto: el ‘grupo de la muerte’ llegó demasiado pronto para un proyecto en reconstrucción que, por mucho que el pasado verano sumara a efectivos determinantes como Lewandowski o Koundé, no estaba preparado para tutear a los mejores equipos de Europa.

Xavi Hernández no pierde calidad. En medio del partido ante el Athletic en el Camp Nou, la cámara logró gravar un increíble toque del entrenador del Barça al recibir una pelota desde lejos | LALIGA

El técnico egarense se siente responsable de la debacle, acepta su parte de responsabilidad y está muy agradecido con la afición por su incondicional apoyo, pero es completamente consciente de que el barcelonismo necesita alegrías significativas en el corto plazo y, concretamente, un pleno de victorias en la Liga Santander antes de la paralización del fútbol de clubes por la disputa de la Copa del Mundo. Al margen de la intrascendente visita al Viktoria Plzen, el Barça disputará tres compromisos muy importantes y exigentes en el torneo de la regularidad ante Valencia (Mestalla), Almería (Camp Nou) y Osasuna (El Sadar).

El margen de error es mínimo para los culés, que quieren aguantar el pulso con el Madrid en la competición doméstica y ven, en la Supercopa de España, la Copa del Rey y la Europa League –que tendrán lugar partir de enero–, una buena oportunidad para levantar algún título. Xavi cree que es cuestión de tiempo que su Barça plasme sobre el ‘verde’ su filosofía futbolística, pero también considera muy importante la recuperación de efectivos vitales como Christensen o Araujo y la posibilidad de aprovechar el mercado de fichajes de invierno para apuntalar la plantilla. Mientras tanto, no obstante, el objetivo es muy claro: los próximos nueve puntos de la Liga no se pueden escapar.