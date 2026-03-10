Objetivo en Inglaterra: Recuperar la magia en las eliminatorias europeas

Las dos últimas eliminatorias europeas ante equipos ingleses fueron esquivas para los intereses blaugranas. El Manchester United y el Liverpool fueron dos muros que los blaugranas no pudieron derribar. El último precedente contra un equipo de la Premier League hay que buscarlo en la Europa League.

Fue en la temporada 2022-23 y el equipo de Xavi Hernández cayó ante el equipo de Ten Hag. El 2-2 de la ida en Barcelona no fue un buen resultado ya que en Old Trafford el United ganó 2-1.

Araujo y De Jong conocen las dificultades de jugar en Inglaterra / Valentí Enrich

Marcus Rashford, goleador en la ida, era una de las grandes referencias del conjunto de Manchester. La última eliminatoria de Champions League en territorio inglés trae todavía peores recuerdos.

El Barça de Ernesto Valverde había goleado al Liverpool (3-0) en el Camp Nou pero en la vuelta los de Klopp remontaron (4-0)pese a contar con bajas sensibles.

Al margen de estas dos últimas eliminatorias adversas en territorio inglés, el Barça tiene números positivos en el siglo XXI.

'Hijos del Iniestazo': el gol al Chelsea cumple 11 años y así lo celebra Iniesta / FCB

En las otras trece eliminatorias europeas contra equipos de la Premier League el Barça ha salido victorioso en nueve ocasiones y solo ha perdido cuatro.

Si analizamos, por tanto, el global de los enfrentamientos en eliminatorias entre los equipos ingleses y el Barça podemos sacar la conclusión que los blaugranas salen victoriosos en el 56% de los casos.

La racha más positiva fue entre el 2014 y 2016 cuando el Barça de Messi venció de manera consecutiva en cinco eliminatorias ante rivales Premier. Los dos últimos precedentes fueron negativos, toca por tan