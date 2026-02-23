Objetivo Gavi: la selección le espera para el Mundial

Gavi está de vuelta con el resto de jugadores tras casi 5 meses después de la operación de menisco de la rodilla derecha el pasado 23 de septiembre, que le ha tenido apartado de la alta competición. El centrocampista andaluz vuelve a pisar césped y a integrarse de forma progresiva en la dinámica del grupo, aunque todavía dentro de un plan muy controlado por los servicios médicos y el cuerpo técnico.

Como hemos venido contando el regreso de Gavi será paulatino, con calma, sin precipitaciones. Si se ha esperado hasta ahora no tiene ningún sentido precipitarse al final. En el club tienen claro que lo prioritario es que recupere sensaciones, confianza y ritmo competitivo sin asumir riesgos innecesarios, especialmente tratándose de una articulación tan sensible como la rodilla.

Aún falta algún partido más hasta que Gavi vuelva a entrar en una convocatoria pero su regreso será cerca. Incluso el parón de selecciones le ayudará a llevarlo con calma y a completar semanas de trabajo sin la presión inmediata de la competición. La idea es que pueda sumar entrenamientos completos, acumular carga progresiva y volver a sentirse futbolista antes de reaparecer oficialmente.

El objetivo del jugador es tratar de volver a sentirse útil para el equipo y disfrutar y tener buenas sensaciones de aquí a final de temporada y por supuesto competir con el equipo. Gavi ha vivido meses complicados lejos del terreno de juego y su prioridad ahora es reencontrarse con su mejor versión, recuperar su intensidad habitual y volver a aportar ese carácter que le distingue.

El de los Palacios está muy ilusionado con llegar a tiempo al próximo Mundial. Sabe que será difícil pero el seleccionador nacional ha estado en permanente contacto con él para seguir su evolución y sus sensaciones. A poco que estas sean buenas el seleccionador nacional, Luis De la Fuente, quiere apurar al máximo. El técnico le esperará hasta el final si ve que es posible que llegue al nivel de competir en el próximo campeonato del mundo. El técnico riojano nunca ha ocultado la debilidad que tiene por el centrocampista andaluz del Barcelona y se siente en deuda con él.