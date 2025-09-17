Objetivo: blindar BLM

El FC Barcelona entra en año electoral y los posibles candidatos a arrebatarle la presidencia a Joan Laporta empiezan a surgir. Este próximo mes de octubre se llevará a cabo la última asamblea de compromisarios antes de los comicios y esta es la oportunidad para ganar apoyos. En este contexto, el economista futurible candidato a la presidencia del Barça, Marc Ciria, ha puesto en marcha una iniciativa para salvaguardar uno de los activos más importantes del club: la filial Barça Licensing and Merchandising (BLM).

A través de un vídeo en sus redes sociales, Ciria, que todavía no ha confirmado si se presentará a las elecciones, ha lanzado un mensaje claro para captar a los socios molestos con la junta actual: "Quiero mostrar mi preocupación con vosotros. Porque estamos troceando el club, lo estamos malvendiendo y es hora de decir que lo tenemos que parar. Por eso hoy es importante decir que paremos la venta del Barça, paremos la venta de BLM", señala el economista.

Con el eslogan "Aturem la venda del Barça, aturem la venda de BLM", Marc Ciria hace referencia a la potestad de la junta para vender el 49,9% de la empresa. Cabe recordar que esta posibilidad fue aprobada en la asamblea de 2022 y era una de las palancas que Laporta quiso tener sobre la mesa para activar y así contribuir a la recuperación económica del club. Sin embargo, se decidió apostar por otras operaciones como la venta de los derechos televisivos o de Barça Studios. La junta directiva consideró que BLM no se podía traspasar dado su buen rendimiento, pero es cierto que sigue teniendo a disposición la posibilidad de vender la participación minoritaria.

Ciria denuncia que el Barça se está "vendiendo a pedazos" y lo fundamenta en la cesión de la mitad de Barça Media a empresas como NIPA Capital o Libero y en la venta de los asientos VIP del Camp Nou a "fondos de inversión de dudosa reputación como New Era Visionary Group y Forta Advisors, alejados de nuestros valores". Al respecto de esta última cuestión, cabe especificar que se han vendido los derechos de explotación, por lo que el Barcelona seguirá cobrando el mismo importe por los asientos más un añadido.

La recogida de firmas

De todos modos, a tener de lo expuesto por el economista catalán, que comporta "hipotecar el futuro para salvar el presente" y también por la crítica situación económica que atraviesa la entidad azulgrana, pide una reacción por parte de los socios y las socias del FC Barcelona. Es por ello que ha puesto en marcha una recogida de firmas a través de la web 'aturemlavenda.cat' y también de forma presencial el 18 de septiembre en el Palau Blaugrana, el 21 de septiembre en el Johan Cruyff y el 28 de septiembre y el 1 de octubre en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Todo ello con el objetivo de que esta demanda llegue a la asamblea de compromisarios y que se proponga blindar la filial e impedir que se pueda llevar a cabo algún movimiento que suponga un perjuicio para el club en el futuro. Hasta el momento ya se han obtenido 600 firmas.

Ya hace varios años que Marc Ciria viene alertando sobre esta cuestión tan relevante para la economía del Barça. Sin embargo, hay que recordar que en aquel verano de 2022 se posicionó a favor de la venta de BLM como recurso para mejorar la situación financiera del club.