Objetivo del Barça: un delantero de 30 goles

La última temporada de Robert Lewandowski con el FC Barcelona no fue ni de lejos la mejor del 'killer' polaco con la camiseta azulgrana pero, aun así, marcó 19 goles. Tampoco contará ya Hansi Flick con los 14 que firmó Marcus Rashford como cedido por el Manchester United. Son 33 dianas entre ambos que ahora se han 'esfumado' el Barça tendrá que encontrar con las nuevas incorporaciones. Hasn llegado Anthony Gordon (17 goles el año pasado con el Newcastle) y Karim Adeyemi (10 con el Borussia Dortmund). Pero la clave será acertar, y de pleno, con el delantero centro. Sea Julián Álvarez o cualquiera de las otras opciones que están sonando.

Lewandowski debuta pero necesita adaptarse y marcar goles con el Chicago Fire / Perform

No cabe duda de que la 'Araña' es el gran objetivo blaugrana en la posición del '9'. El Atlético de Madrid ha denunciado al Barça, pero nada cambia los planes de la dirección deportiva encabezada por Deco. La oferta formal cercana a los 100 millones de euros sigue ahí, aunque no puede ser eterna.

Julián, 20 goles con el Atlético

Si analizamos los números de Julián Álvarez con el equipo colchonero, estos pueden llevar a varias lecturas. Para empezar, los 20 goles marcados la pasada campaña por el argentino superan los 19 de Lewandowski, pero se quedan lejos de la media de 30 del 'killer' de Varsovia con la camiseta azulgrana. Y es que Lewy completó cuatro temporadas con el Barça para un total de 120 tantos. La división es sencilla.

Robert Lewandowski jugó su último partido con el FC Barcelona en Mestalla / Valentí Enrich

Desde el staff técnico del Barça y la dirección deportiva están convencidos que la 'Araña' incrementará de forma exponencial sus números en un sistema de juego como el de Hansi Flick, más ofensivo que el del 'Cholo' Simeone. Además de otras acciones del juego en las que Julián, además de ser 11 años menor, puede aportar muchísimo, como es el trabajo en la presión y para los compañeros. En asistencias, repartió 9 por 4 de Lewandowski.

Adeyemi + Gordon = 27 goles

Al Barça se le ha ido un extremo (Rashford), pero han llegado dos (Gordon y Adeyemi). El futbolista que vistió de azulgrana cedido por el Manchester United marcó 14 goles la pasada temporada, y un aspecto muy significativo, dio otras 14 asistencias. Entre Anthony Gordon y Karim Adeyemi firmaron 27 tantos la pasada campaña sumando los 17 del ex del Newcastle con las urracas (10 de ellos en la Champions League) y los 10 del alemán con el Borussia Dortmund. Donde no alcanza la suma de ambos a lo que aportó Rashford es en asistencias (11 repartidas en 5 de Gordon y 6 de Adeyemi).

Maldini: "Adeyemi y Gordon no son jugadores que mejoren al Barça" / Ricardo Castelló

Los números de las alternativas a Julián Álvarez

Si Julián Álvarez finalmente no puede fichar por el Barça porque el Atlético de Madrid sigue sin dar su brazo a torcer, el club azulgrana tendrá que activar algunas de las alternativas con las que trabaja. El 'Plan B' era Eli Junior Kroupi, pero se ha desmoronado por la lesión del delantero centro del Bournemouth, que la temporada pasada marcó 13 goles y no repartió ninguna asistencia con los 'cherries'.

Un nombre que está sonando con mucha fuerza es el de Fisnik Asllani. El alemán nacionalizado kosovar marcó 11 goles y dio 13 asistencias a sus compañeros la temporada pasada con el Hoffenheim.

Fisnik Asllani, uno de los nombres del verano / EFE

Y por último, está todo un 'clásico' como Dusan Vlahovic. El de Belgrado, de 26 años, no tuvo una temporada fácil por las lesiones, pero aun así, marcó 10 tantos con al Juventus (y dio 2 asistencias). Está ahora mismo sin equipo.