Objetivo: el Barça busca a su nuevo Mika Faye

A Mika Faye se le fichó en el verano de 2023 del NK Kustosija croata por solo 1,5 millones de euros y, un año después de transitar por el Barça Atlètic, se le traspasó al Stade Rennes por 10,5 millones. Se captó talento precoz con un riesgo financiero mínimo y se obtuvo un gran retorno económico. Fue una operación modélica de Deco.

Ahora, el Barça pretende repetir la fórmula con la batería de jóvenes talentos que intenta concretar este mes de enero para aupar al filial de Juliano Belletti en su objetivo de volver a la Primera RFEF.

El club trabaja para oficializar la incorporación del póker formado por Hamza Abdelkarim (delantero centro egipcio de 18 años del Al-Ahly), Ajay Tavares (extremo inglés del Norwich), Juwensley Onstein (central zurdo neerlandés del Genk) y Patricio Pacífico (lateral izquierdo uruguayo del Defensor Sporting Club). Todos ellos responden a un mismo patrón: inversión mínima en jóvenes aún en formación a los que se les presupone calidad individual y margen de crecimiento, ya que todos son internacionales en categorías de base con sus respectivos países.

Abdelkarim Hamza, con la camiseta del Al Alhy / EFE

Con que solo uno de ellos salga como Mika Faye, todos estos movimientos habrán valido la pena. Y si, a medio plazo, alguno logra hacerse un hueco en el primer equipo, donde Hansi Flick ha mostrado mucha sensibilidad con la cantera y el talento precoz, el éxito será rotundo.

Quien patrocina estas operaciones es Joao Amaral, el ejecutivo portugués incorporado el pasado verano por Deco para dirigir el área de scouting, donde sustituyó a su compatriota Paulo Araujo, ahora en el Oporto.

Se han reforzado posiciones clave, pensando no solo en las necesidades del filial, sino también con la vista puesta en el primer equipo, que el próximo verano saldrá al mercado en busca de un central zurdo y un extremo izquierdo. Por eso, ahora, el club probará en el filial a un ‘9’, un delantero de banda y dos jugadores del flanco izquierdo de la defensa.

Otro aspecto que se ha tenido en cuenta es no bloquear la progresión de futbolistas del propio Barça Atlètic, así como de los juveniles y del Cadete A, que en breve pueden postularse para ser llamados por Hansi Flick.

En los próximos meses puede haber más novedades, ya que el mediocentro ecuatoriano Ederson Castillo, de 17 años y procedente de la LDU Quito, estuvo a prueba en la Ciutat Esportiva y ya ha regresado a su país. El club también se está moviendo para atar a Ruud Nijstad, que juega en el primer equipo del Twente a pesar de tener solo 18 años. Se trata de otro defensor zurdo de proyección, que acaba contrato en 2027. Además, como reveló SPORT, una de las joyas de la cantera del Palmeiras, Eduardo Conceiçao, de 16 años, es seguido con mucho interés y sus agentes ya estuvieron en la Ciutat Esportiva.

La competencia por el talento precoz es feroz. Y aquí el Barça intenta plantar cara a los equipos de la Premier League, que, bien capitalizados, dominan toda la cadena de fichajes y muestran una gran voracidad. Un ejemplo es el Liverpool, que en este mes se ha hecho con dos centrales: el gigante austríaco Ifeanyi Ndukwe, de 17 años y 1,98 m, procedente del Austria Viena, pretendido por media Europa y a quien algunos ven con potencial para ser el nuevo Van Dijk; y el zurdo senegalés Mor Talla Ndiaye, de 18 años. Ambos se han incorporado al juvenil.