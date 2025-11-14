Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
FC BARCELONA

¿Está o estaba acabado Messi para el Barça? Los datos dan la respuesta

Lleva cuatro temporadas fuera del Barça y eso, para algunos, quiere decir que estaba acabado. Durante este tiempo ha acumulado un listado de éxitos

Leo messi, con los tres equipos en los que ha jugado desde su salida del Barça

Albert Masnou

Leo Messi se fue del Barcelona en 2021, y desde entonces han pasado cuatro temporadas (dos PSG y dos Inter de Miami) de las que algunos han considerado que su carrera se iba apagando, producto de la edad. Sin embargo, a sus 38 años, Leo Messi todavía alumbra con su magia.

Detalles que han ocurrido en las últimas horas demuestran que quizás no está tan acabado: 25.000 personas en un día laborable en Elche para ver un entrenamiento suyo y una asistencia magristral con Argentina, campeona del mundo en un amistoso en Angola, son algunos detalles. Pero hay muchos más records o datos que conmueven y que retratan a aquellos que dicen que está acabado o que juega en una Liga menor.

Ahí van...

-Con Argentina, fue recientemente máximo goleador de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con 8 goles, superando a jugadores como Luis Díaz, Raphinha, Vinicius Jr., Lautaro Martínez o Julián Álvarez

- Con estos 8 goles, Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de las eliminatorias sudamericanas con 36 tantos

-Messi ha sido el máximo goleador de la MLS esta temporada regular con 29 goles, algo que nunca lograron grandes leyendas que pasaron por la liga estadounidense, como Ibrahimovic, Henry o Rooney

- En 31 partidos con Inter Miami entre temporada regular y playoffs, ha anotado 34 goles y repartido 17 asistencias

- Tras ganar el MVP de la MLS de la pasada temporada, Messi es también el máximo favorito para lograr el premio de este curso.

- Ha sido elegido en el mejor once de la MLS tanto en la temporada 2023 – 2024 como en la 2024 – 2025

- En 85 partidos oficiales con Inter Miami, ha marcado 76 goles y dado 38 asistencias, siendo el máximo goleador y el máximo asistente histórico del club

- Lideró a Inter Miami en el Mundial de Clubes, donde el equipo estadounidense se convirtió en el primer equipo de la historia de la MLS que logra ganar a un equipo europeo en partido oficial (2-1 vs Porto con Leo anotando el gol de la victoria)

- Ha liderado a Inter Miami en la consecución de los dos únicos títulos de su historia: la Leagues Cup de 2023 y la Supporters' Shield de 2024

- Messi posee también los récords de más asistencias en un partido de MLS (5) y más contribuciones de gol en un encuentro (6), ambas logradas ante el Red Bull el 5 de mayo de 2024

- Tiene también el récord de más contribuciones de gol en una temporada regular de MLS con 45

- Leo es el jugador que menos partidos ha necesitado para alcanzar los 50 goles en MLS con 53 encuentros

- Con Argentina, Leo ha logrado tres títulos desde su salida del Barcelona: la Finalissima de 2022, el ansiado Mundial de 2022 (con Balón de Oro del torneo incluido) y la Copa América de 2024

- Con la final del Mundial 2022, Messi se convirtió en el jugador con más partidos en la historia de los Mundiales con 26 encuentros

- Con el PSG logró tres títulos en dos temporadas: dos Ligue 1 y una Supercopa de Francia

- En mayo de 2023, con un gol frente al Estrasburgo, Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de las cinco grandes ligas con 496 dianas

- Tras su salida del Barcelona, Messi se ha convertido en el futbolista con más títulos en la historia del fútbol con 46 trofeos

- Leo se ha convertido y consolidado como el máximo asistente de la historia del fútbol con 402 asistencias

- Desde su salida del Barcelona, Messi ha logrado dos Balones de Oro (2021 y 2023) y dos The Best (2022 y 2023).

Un listado repleto de éxitos que ahora se ponen a debate.

