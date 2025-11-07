Los números de Fermín, un oasis en el desierto

El FC Barcelona no carbura, pero honrosas excepciones que confirman la regla. La que más resalta, la de Lamine Yamal, que ha vuelto a recuperar su mejor forma tras la pubalgia y se ha echado al equipo a sus espaldas. ¿Y quién le secunda? Fermín López. El de El Campillo ha aumentado sensiblemente sus prestaciones en los cuatro últimos partidos de los azulgranas, coincidiendo con una posición más centrada en la mediapunta que se adapta mejor a sus características.

Revive el hat-trick de Fermín López frente al Olympiacos / Champions

4 asistencias en 2 partidos

En estos cuatro partidos, en los que el Barça ha marcado 13 goles (6 al Olympiakos, 1 al Real Madrid, 3 al Elche y 3 al Brujas), Fermín López ha tenido una influencia directa en 8 de ellos, es decir, en un 61 por ciento, ya fuera como el autor del tanto o como el asistente al compañero. En esta última faceta despuntó en Brujas. Y eso que no fue su mejor noche.

Empezando por lo más inmediato, Fermín le puso un centro muy preciso a Ferran Torres desde la derecha tras recibir un gran pase en profundidad de Lamine Yamal. Precisamente, con el de Rocafonda combinó por el centro para firmar Lamine un golazo. La acción fue explosiva de su compañero, pero esa espuela con la izquierda y el saltito que se inventó el de El Campillo fue clave para su consecución.

El Barça solo pudo sacar un punto en el campo de Brujas, pero Lamine Yamal y Fermín López dejaron esta gran jugada / Champions

Dos asistencias en tierras belgas que se sumaron a las otras dos que había servido en el anterior partido de los azulgranas, la victoria por 3-1 al Elche en Montjuïc. Los agraciados con sus pases fueron primero Ferran Torres tras una acción de explosividad y técnica del canterano, y después Marcus Rashford, un pase con la derecha paralelo a la frontal del área y de banda a banda para el golpeo impresionante del inglés.

En los dos partidos anteriores, fue el turno de los goles. Su acierto realizador confirmó la plena recuperación de la lesión muscular que le tuvo cuatro partidos en el dique seco.

Mejor en la mediapunta

Su primera titularidad tras la lesión (regresó ante el Girona para entrar tras el descanso) coincidió ni más ni menos que con un hat-trick europeo frente al Olympiacos (6-1). Los tres con su pierna izquierda y tras aprovechar los espacios y la movilidad que le permite jugar por detrás del punta.

Como en Brujas, el mal partido del clásico lo ensombreció todo, pero Fermín siguió a la suya y marcó el único gol de los azulgranas en el Santiago Bernabéu, un imparable hasta para Courtois derechazo a centro de Marcus Rashford. Porque esta es una de las grandes cualidades del futbolista andaluz, su facilidad para conectarla con las dos piernas, si bien se maneja mejor con la diestra.

El notable momento de Fermín López contrasta con los problemas del equipo azulgrana, sobre todo a nivel defensivo, pero no pueden esconder la aportación del futbolista de El Campillo. Un oasis en el desierto.