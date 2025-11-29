Los números que confirman el regreso del mejor Dani Olmo

Dani Olmo volvió a encender el Camp Nou con una actuación estelar en el triunfo del Barça ante el Alavés. Sin Fermín, lesionado, el de Terrassa recuperó la titularidad tras disputar solo diez minutos en Stamford Bridge y respondió con su versión más determinante: doblete y contundencia en ataque, donde su influencia fue total. El canterano firmó una noche redonda y volvió a ser reconocible con un fútbol que recordó al de sus mejores momentos. El Barça (y Flick) necesitaba volver a contar con un futbolista imprescindible sin el que sería muy complicado luchar por todos los títulos.

El atacante blaugrana no tardó en dejar su sello. Marcó dos goles decisivos que no solo garantizaron la victoria, sino que le devolvieron la sonrisa porque esta temporada solo había logrado un tanto, ante el Getafe el pasado 21 de septiembre. Eso sí, Olmo ha marcado en los tres estadios en los que el Barça ha jugado desde su llegada: Montjuïc, el Johan Cruyff y ahora el Camp Nou, donde ya había jugado ante el Athletic. De hecho, ante el Alavés firmó su tercer encuentro consecutivo como titular en la Liga. Su idilio con el gol jugando ante la afición blaugrana es espectacular: acumula 10 tantos y 6 asistencias como local en 1.330 minutos, cifras que le confirman como uno de los centrocampistas con más gol de la plantilla.

Sumó en ataque... y en defensa

El de Terrassa, pese a su capacidad goleadora, no solo vive del acierto. Generó muchísimo a nivel ofensivo generando ante los vitorianos hasta cinco oportunidades de gol (el que más del partido), intervino en 80 acciones con nueve toques dentro del área rival y fue un incordio permanente para la defensa rival. También tuvo impacto en el aspecto defensivo: completó cinco entradas, recuperó cinco balones y ganó el 60% de sus duelos, una muestra del enorme trabajo y sacrificio que exhibió. Con el tanto decisivo ante el Alavés, Dani Olmo suma ya cinco veces en las que ha firmado el gol del triunfo con la camiseta del Barça: Rayo, Espanyol, Las Palmas, Mallorca y ahora el conjunto babazorro.

Dani Olmo celebró un doblete ante el Alavés / DANI BARBEITO

Sin Fermín y con el calendario apretando, el Barça necesitaba que uno de sus talentos diferenciales diera un paso al frente. Y Olmo lo dio. Con autoridad, con confianza y con goles. El Camp Nou volvió a disfrutar de una de sus mejores versiones, una mezcla de talento, trabajo y determinación. Fue, junto a Raphinha, una de las grandes noticias de la victoria del conjunto de Hansi Flick.