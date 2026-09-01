Los dos nuevos refuerzos del Barça Atlètic ya están en la Ciutat Esportiva

El Barça continúa cerrando operaciones en las últimas horas del mercado. Mikael Baza y Mirza Catovic ya se encuentran en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para firmar la documentación de sus respectivas incorporaciones y comenzar una nueva etapa dentro del fútbol formativo azulgrana.

Los dos futbolistas han pasado esta mañana el reconocimiento médico antes de desplazarse a Sant Joan Despí. A su llegada les esperaba Sergi Milà, coordinador del fútbol base del Barça, que ha salido personalmente a recibir a los dos jóvenes antes de entrar en las instalaciones del club.

El primero en llegar ha sido Mirza Catovic, acompañado por sus agentes Arthur Beck y Nadir Kama. El centrocampista, de 19 años, llega procedente del Stuttgart y se incorporará a la dinámica del Barça Atlètic, en una operación cerrada durante este tramo final del mercado.

Poco después ha sido el turno de Mikael Baza, que ha llegado acompañado por su agente, Max Bielefeld, de la agencia de Pini Zahavi. El central zurdo de 16 años procede del Hamburgo y es una de las apuestas de futuro del club, con la intención de que vaya creciendo dentro de la estructura azulgrana y pueda entrar progresivamente en dinámica del Barça Atlètic.

Son dos operaciones cerradas prácticamente sobre la bocina y que responden a la voluntad de la dirección deportiva de seguir incorporando talento joven y con margen de crecimiento a la estructura del club.

El Barça sigue pendiente de un central zurdo

Estos movimientos para el fútbol formativo no significan que el mercado del primer equipo esté terminado. Al Barça le gustaría incorporar un central zurdo joven durante las últimas horas, aunque no se considera ni mucho menos una prioridad ni una urgencia. La dirección deportiva lleva tiempo analizando diferentes perfiles y hay varios nombres que gustan. La idea es encontrar un central zurdo con buena salida de balón, margen de crecimiento y condiciones para poder ayudar al primer equipo, pero únicamente se realizará la operación si aparecen las condiciones adecuadas.

El Barça es consciente de que cerrar una incorporación de estas características a contrarreloj será complicado. No existe ninguna obligación de fichar, pero el club mantendrá abierta esa posibilidad hasta el cierre del mercado por si aparece la oportunidad adecuada. No hay prisa ni urgencia alguna.