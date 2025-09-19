Nuevos límites salariales: qué son, cómo funcionan y qué implican para el Barça

“No podemos parar la locomotora, pero tampoco poner en riesgo a los clubes”, señaló Javier Gómez. El director general corporativo de LaLiga es el auténtico fontanero del sistema financiero del fútbol español. Odiado por quienes ven en él y Javier Tebas a los culpables de que su equipo no pueda fichar con la libertad que les gustaría; valorado por quienes entendemos -sí, voy en este vagón- que proteger la sostenibilidad futura debe estar por encima del cortoplacismo que impone el calendario deportivo. Y ahí juega un papel crucial el techo de gasto que se impone cada temporada y que tanta confusión genera siempre. ¿Qué significan los límites de coste de plantilla deportiva (LCPD)?

Porque no, ni el Barça se va a gastar la mitad que el Real Madrid en su primer equipo, ni el Sevilla FC tocará a menos de un millón de euros por cada integrante de su plantilla. El límite salarial anunciado este viernes es un ejercicio teórico, una coctelera de fórmulas de Excel que tiene en cuenta la posible mochila que puede arrastrar el club y las proyecciones de su negocio para el año en curso. Y, en base a eso, la cifra mágica que muchas veces no cuadra para nada con el gasto real que viene soportando un equipo, especialmente si está excedido.

Cuando LaLiga dice que la junta de Joan Laporta tiene un techo de gasto de 351,3 millones de euros, lo que nos está diciendo es que si se bajara el coste de plantilla deportiva a esa cifra, el club podría empezar a operar con libertad en la temporada siguiente y gastar en función de su negocio presente.

Límites salariales para la temporada 2025/26 / Marc Creus

¿Qué sentido tiene imponer un límite si después no siempre se cumple? Porque, si bien sería un sinsentido obligar a despidos de jugadores ya en nómina, lo que permite dibujar esa línea en el presupuesto de los clubes es la imposición de restricciones a la inscripción de nuevos futbolistas. Hasta el punto de que hoy algunos ya considerarían normal entrar en el 1:1, que muchos ya confunden con la plena autonomía. Y no. Eso solo permite gastar en función de lo que previamente se libera.

El Barça tiene varias mochilas que aún le pesan, desde la profunda limpieza de balance que se ejecutó en 2021, al impacto directo de la pandemia en su negocio, pasando por el proceso de transformación del Spotify Camp Nou. Una tormenta perfecta que ha provocado unas pérdidas acumuladas de 272 millones de euros entre 2019 y 2024. De ahí que tan importante sea validar la operación de los palcos VIP, como el regreso al estadio o el ajuste anunciado para todas las secciones. Estamos probablemente en la última temporada de travesía en el desierto para el Barça, no menor en vísperas de año electoral.

El negocio futbolero de Ibai Llanos

Ibai Llanos ya ha demostrado reiteradamente que el fútbol le encanta, como aficionado, pero cada vez más también como empresario. Su debut fue con Porcinos FC en la Kings League en 2022 y en 2025-2026 ha decidido dar el salto al fútbol federado con Ronin FC. Y no, no es solo una apuesta pasional: es una ampliación lógica de su oferta comercial que, con el tiempo, debe permitirle que no todos sus patrocinios exijan de su participación constante.

Los números, de momento, le salen. Su equipo en la competición creada por Gerard Piqué ya facturó un millón de euros en 2023, y eso que su única vía real de ingresos es el patrocinio y el merchandising. Por ponerlo en contexto, son cifras que lo acercan en cierto modo a niveles de entre Primera Federación y un equipo pequeño de Segunda División. Su reto será alcanzar esas cotas en Cuarta Catalana.

Aquí gana libertad para explotar más activos, desde la camiseta hasta las instalaciones, y no depender solo del show o su figura como creador. La presencia de marcas como Nike y Aquaservice confirma que la fórmula funciona: notoriedad digital a cambio de impacto comercial.