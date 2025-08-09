Los nuevos fichajes del Barça posan con el Trofeu Joan Gamper

Como manda la tradición en Can Barça, cada temporada, las nuevas incorporaciones a la plantilla del primer equipo de fútbol masculino se fotografían con el Trofeu Joan Gamper en la previa de este encuentro amistoso. En esta ocasión, el rival del domingo (21:00 horas) será el Como italiano.

Hasta la fecha, el FC Barcelona ha incorporado a tres fichajes: Joan Garcia, Marcus Rashford y Roony Bardghji. Todos ellos ya se han estrenado vistiendo la camiseta blaugrana durante la pretemporada por Japón y Corea del Sur. Tendrán una nueva oportunidad frente al equipo que dirige el exculer Cesc Fàbregas antes de que la temporada oficial dé el pistoletazo de salida la semana que viene.

Joan Garcia fue el primero de ellos, después de que el Barça abonase al Espanyol su cláusula de rescisión (25 millones de euros más IPC). Le siguió Roony Bardghji, quien ha demostrado un buen nivel en la pretemporada y podría ganarse un hueco en la plantilla de Hansi Flick, después de haber pagado unos dos millones de euros al FC Copenhague.

Por último, Marcus Rashford ha llegado a la capital catalana en calidad de cedido, procedente del Manchester United. Una incorporación de rendimiento inmediato y cuya polivalencia en ataque le permitirá tener minutos por el flanco izquierdo o como referencia ofensiva. Tanto el inglés como el sueco ya saben lo que es marcar un gol con el Barça: el '19' lo hizo en el primer partido, ante el Vissel Kobe; mientras que el '14' vio puerta en el último de ellos, contra el Daegu.