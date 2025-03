Nuevos detalles sobre el contrato que ofrecerá el Barça a De Jong

Frenkie de Jong se ha convertido en un jugador imprescindible para el Barça de Hansi Flick. El neerlandés, tras un inicio de temporada complicada en el que no pudo arrancar al mismo ritmo que sus compañeros porque todavía no estaba recuperado de su lesión de tobillo, ha ido haciéndose hueco en los esquemas del técnico alemán, hasta el punto de irrumpir en el once de gala de las grandes noches.

El ex del Ajax, que tantos problemas había tenido en temporadas anteriores para adaptarse a la posición de pivote posicional, ha encontrado en el ecosistema del Barça de Flick el mejor entorno para explotar sus características compartiendo sala de máquinas con un Pedri descomunal.

Como os contamos en SPORT, el Barça ha decidido tomar cartas en el asunto sobre su renovación para intentar dejarla cerrada en el próximo mercado, ya que de Jong, que acaba contrato en junio de 2026, por lo que la próxima temporada, si no renueva, quedaría libre a partir del 1 de enero para negociar con cualquier club.

En la información de nuestro compañero Ferran Correas ya explicamos que Deco se reunió con el representante del neerlandés, Ali Dursun, el pasado 19 de febrero y le trasladó una nueva propuesta de renovación que es petición expresa de Hansi Flick: contrato de tres temporadas más y, en cuanto a sueldo, se le ofrece la misma cantidad que está percibiendo ahora, entre 18 y 19 millones brutos al año.

FC Barcelona - Valencia | El gol de Frenkie De Jong

La fórmula que propone el Barça

Ahora, según ha podido confirmar La Posesión de SPORT, en una ampliación de la noticia de la semana pasada, el Barça ha encontrado la fórmula para llegar a la cifra salarial que percibe y quiere el neerlandés para seguir, con un pequeño matiz.

El club azulgrana estaría dispuesto a cumplir con las condiciones económicas de Frenkie, siempre y cuando la cantidad total a percibir quede ligada al rendimiento deportivo. Es decir, el Barça aseguraría una parte fija al jugador menor de la que percibe ahora, pero aumentaría los emolumentos variables (partidos jugados, títulos ganados...) para igualar la cifra actual.