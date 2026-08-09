Nuevo varapalo para Marcus Rashford

No está siendo un verano nada sencillo para Marcus Rashford. El extremo inglés perdió la titularidad durante el Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, en favor de Anthony Gordon, quien precisamente es su sustituto en el FC Barcelona, debido a que tanto Hansi Flick como Deco decidieron que el inglés no continuase un año más en el club azulgrana. Un varapalo para Rashford, que quería seguir luciendo la camiseta culé.

Actualmente, el futbolista está disfrutando de sus últimos días de vacaciones en la Riviera Francesa, tal y como informó 'The Sun' a través de su página web. No es noticia por ello, sino porque lo han pillado en un barco alquilado con diez amigas. Entre ellas no se encontraba a bordo su novia, Lucia Loi.

Una situación que no está pasando desapercibida en Inglaterra, especialmente porque ambos se habían reencontrado el pasado mes de mayo. Ella ha sido su amor de la infancia y ambos han protagonizado una historia de amor con numerosos altibajos, pero ahora parece que vuelven a atravesar una crisis. Otro varapalo para el extremo inglés.

El futbolista inglés compartió una botella de champán Armand de Brignac Brut Gol, que está valorada en 270 libras, lo que equivaldría a unos 315 euros.

Para pasar el día en el yate, Rashford decidió ponerse unas zapatillas deportivas de Louis Vuitton, una cadena de plata con un colgante en el que se podía leer 'El hogar está donde está el corazón' y un reloj Hublot Square Bang Unico de color negro, valorado en 23.000 libras esterlinas.

Una persona habló con 'The Sun' sobre las vacaciones que está teniendo Rashford en la Riviera Francesa. "Los chicos de Inglaterra jugaron muy bien en el Mundial y se merecen un descanso después de haber conseguido un heroico tercer puesto", comentó al medio inglés.

Rashford fue suplente con Inglaterra, pero marcó en la segunda mitad tras sustituir a Gordon / EFE

Sin embargo, otro testigo apuntó a 'The Sun' cómo fue la experiencia a bordo del yate: "Fue muy amable de parte de Marcus compartir su tiempo libre con un grupo de mujeres deslumbrantes en las olas del océano. Realmente está viviendo un sueño".

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A pesar de estar disfrutando sus últimos días de vacaciones, Rashford todavía tiene su futuro en el aire, ya que el Manchester United, a priori, no cuenta con él, por lo que tendrá que buscar una salida. En los últimos días, ha sido vinculado con el Arsenal y el Tottenham.