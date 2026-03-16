Nuevo varapalo para Emilka Szymczak: se confirma la rotura del ligamento cruzado anterior

Cuando todo indicaba que Emilka Szymczak por fin dejaba atrás su calvario de lesiones, la centrocampista polaca del FC Barcelona Femení ha sufrido un nuevo golpe durísimo. La jugadora de 19 años ha confirmado una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla, lesión sufrida durante el partido del pasado sábado con el filial azulgrana (Barça B), y que requerirá cirugía en los próximos días.

A través de su cuenta de Instagram, Szymczak publicó un emotivo mensaje confirmando la gravedad: "No hay palabras para describir cómo me siento ahora mismo… Por desgracia, se ha confirmado la lesión del ligamento cruzado anterior que sufrí en el partido del sábado pasado. Me operarán a finales de esta semana."

"Sé que el camino que tengo por delante para volver a hacer lo que más me gusta será largo y difícil. Pero sé que volveré más fuerte, paso a paso. Creo que nada ocurre sin motivo y que Dios tiene un plan para todo esto. Estoy increíblemente agradecida de estar en las mejores manos y de tener a mi alrededor a gente tan maravillosa que me ha apoyado desde el primer momento. Volveré."

Un camino difícil

Apenas unas semanas atrás, la noticia era completamente distinta. El pasado 22 de febrero de 2026, la futbolista completaba su reaparición con el Barça B en la victoria 2-4 ante el Oviedo. La polaca entró desde el banquillo en el minuto 56, disputó algo más de media hora y expresó su alegría: "Estoy muy feliz de estar de vuelta y poder jugar mis primeros minutos después de la lesión".

Aquel momento marcaba el fin de meses complicados: una operación de hombro en diciembre de 2025 que la tuvo apartada, una cesión fallida al Liverpool (donde apenas jugó 22 minutos en cuatro meses) que se rompió en enero para que regresara a Barcelona y se centrara en su recuperación, y un contrato renovado hasta 2029 que reflejaba la confianza del club en su proyección como mediocentro o central. Sin embargo, el calvario continúa.

El Barça Femení pierde temporalmente a una de sus promesas más interesantes. La entidad confía en su fortaleza mental y en el trabajo del cuerpo médico para que, una vez más, regrese más fuerte.