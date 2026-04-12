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El nuevo tattoo de Bernal tras recuperarse de su larga lesión desata la expectación
El centrocampista catalán ha acudido a un estudio de Vic para tatuarse un nuevo diseño cuyo significado todavía no ha salido a la luz
Marc Bernal ha vuelto a ser noticia, esta vez lejos de los terrenos de juego.
El jugador catalán se ha realizado un nuevo tatuaje, aunque por ahora ni él ni la tatuadora han mostrado el diseño, lo que ha despertado la curiosidad de sus seguidores.
Una posible referencia a su resiliencia
Aunque no hay confirmación oficial, todo apunta a que el tatuaje podría estar vinculado a la superación y la resiliencia que Bernal ha demostrado durante el último año, después de la lesión de rodilla que lo mantuvo apartado de la competición la pasada temporada.
Su regreso ha sido un ejemplo de constancia y trabajo, por lo que no sería extraño que el futbolista haya querido inmortalizar ese proceso en su piel.
El estudio elegido
El tatuaje ha sido obra de Carla Motjer, una artista con estudio propio en Vic (Barcelona), conocida por su estilo detallista y por trabajar con varios deportistas y figuras públicas como Abraham Mateo o Arnau Tenas.
La elección del lugar y la profesional refuerza la idea de que se trata de un diseño especial para el jugador.
Expectación máxima
A falta de imágenes o declaraciones, la intriga crece. Seguimos expectantes por descubrir qué nuevo diseño luce Marc Bernal en su brazo derecho, un tatuaje que, sin duda, parece tener un significado profundo para él.
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