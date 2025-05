"El nuevo Spotify Camp Nou es clave para que el Barça compita entre los mejores de Europa"

Este jueves se ha emitido por 'Barça One' una entrevista con el director corporativo del FC Barcelona, Manel del Rio, en la que se ha realizado un análisis profundo sobre la situación económica del club, los valores de su modelo de gestión y las perspectivas de futuro. Del Rio ha querido destacar especialmente la solidez económica alcanzada en los últimos años, fruto de la aplicación de un plan estratégico claro y de decisiones estructurales fundamentadas en el rigor y la sostenibilidad.

De la situación crítica a un modelo sólido

Manel del Rio ha recordado que el club inició el actual mandato en una situación compleja, pero que gracias a una gestión centrada en la responsabilidad y el sentido común, se ha podido dar la vuelta a la inercia: “Por primera vez en seis años, hemos cerrado el ejercicio con un resultado ordinario positivo, es decir, hemos gastado menos de lo que hemos ingresado”.

Según ha explicado, esto se ha logrado aplicando un criterio tan básico como eficiente: no gastar lo que no se tiene. "Es una regla de sentido común que cualquiera aplicaría en su casa. Porque si tienes ingresos para 100, no puedes estructurar tu vida a base de gastar 130 cada año. Este diferencial es insostenible".

Un proyecto fundamentado en valores e identidad

El Director Corporativo hizo hincapié en un aspecto central: el compromiso del presidente Joan Laporta y su junta directiva de mantener el club en manos de los socios y socias. "Este criterio ha sido determinante a la hora de tomar muchas decisiones importantes. Queríamos construir un modelo que permitiera ser competitivos, pero sin comprometer la propiedad ni la esencia del club."

En este sentido, ha remarcado cómo la apuesta por La Masia, además de tener éxitos deportivos indiscutibles, es también una decisión coherente desde el punto de vista financiero: "Es el modelo que más sentido tiene por el Barça. Nos da talento, rendimiento y sostenibilidad".

El Spotify Camp Nou: una inversión imprescindible

Uno de los mensajes más claros de la entrevista ha sido la importancia del nuevo Spotify Camp Nou dentro de la estrategia a largo plazo. Manel del Rio ha asegurado que no era una opción, sino una necesidad estructural: "El Estadio es una pieza clave para poder competir con los cinco mejores equipos de Europa. Es una infraestructura que debe generar los recursos que nos permitan mirar al futuro con ambición".

También ha defendido el modelo de financiación adoptado para hacerlo posible, con la participación de grandes entidades internacionales pero garantizando la protección del patrimonio y la autonomía del club.

Una mirada clara hacia el futuro

La entrevista concluye con un mensaje optimista pero realista. El FC Barcelona ha sentado las bases de un proyecto sólido, construido con responsabilidad, identidad y ambición. Ahora, con la solidez económica recuperada, un modelo claro y una estructura institucional fuerte, el club está preparado para afrontar el futuro con garantías y competir al máximo nivel sin renunciar a ser fiel a sí mismo.