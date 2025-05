El nuevo rol de Sergi Milà tras el ascenso de Belletti al Barça Atlètic

Sergi Milà es, por encima de todo, un hombre de club. Ni un mal gesto cuando los responsables deportivos decidieron que sustituyera a Albert Sánchez al frente del banquillo de un Barça Atlètic en caída libre, ni una mala palabra cuando, después de quedarse a un solo gol (el que marcó Osasuna Promesas) de una salvación milagrosa, regresa a funciones en el fútbol base una vez que la entidad ya ha anunciado oficialmente que Juliano Belletti es el nuevo entrenador del filial.

Sergi Milà asumió el banquillo del Barça Atlètic cuando estaba ejerciendo de coordinador del fútbol 11 en las categorías inferiores del club azulgrana. Cargo que pasó a ocupar su antecesor en el banquillo del filial azulgrana, Albert Sánchez.

Toma el relevo de Toni Hernández

Tras estar 13 partidos al frente del filial azulgrana con un balance de 6 victorias, 2 empates y 5 derrotas (números que hubieran dado una salvación más que holgada), Sergi Milà pasará a ocupar la función de coordinador técnico del fútbol base que en los últimos años ha estado desempeñando Toni Hernández, como mano derecha del director del fútbol base azulgrana, José Ramón Alexanco.

SPORT publicó el pasado 19 de mayo que Toni Hernández tenía decidido dejar el fútbol base azulgrana a final de temporada y que si no había gio de guion, su destino sería Estados Unidos, país en el que ya estuvo trabajando entre 2018 y 2021.

Esta vacante pasará a ocuparla Sergi Milà, que de esta manera, verá ampliadas sus funciones en el fútbol formativo de la entidad barcelonista.

Un hombre de club

"Soy un apasionado de este club, un apasionado de la formación de futbolistas. He intentado ayudar en este tiempo a los futbolistas del Barça Atlètic y creo que hemos hecho los deberes de formación, yo creo que todos los jugadores del equipo son mejores ahora que cuando empezó la temporada, todos han vivido cosas muy importantes. Y a partir de aquí lo que decida el club será bienvenido, esto no será evidentemente ningún problema para mí. Me apasiona llevar a los más pequeños, llevar a los mayores, estar en la coordinación, estar en cualquier sitio donde yo pueda echar una mano. Al final, lo que importan aquí son los jugadores", fueron las palabras de Sergi Milà tras el último partido, la victoria ante Unionistas de Salamanca que no pudo evitar el descenso de categoría.

Milà emprenderá por tanto este nuevo cometido como siempre, con toda la ilusión y capacidad de trabajo que atesora, y después de haber vivido unos últimos meses muy intensos en el banquillo del filial azulgrana.