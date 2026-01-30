Nuevo revés judicial del Madrid en el 'caso Negreira'

Novedades importantes alrededor del 'caso Negreira'. La magistrada Alejandra Gil Lima ha denegado la petición del Real Madrid para acceder a todos los informes y auditorías realizados por las distintas consultoras que recogían los datos económicos del Barça entre los años 2010 y 2021, según una información adelantada por La Vanguardia.

El Real Madrid confiaba en una resolución positiva que le habría permitido acceder a todos los detalles económicos del club, además de los distintos informes que el Barça habría recabado sobre el caso Negreira y que en su día ya se trasladaron al juez.

Los servicios jurídicos del Real Madrid habían argumentado esta petición señalando la necesidad de incidir en el origen y el destino de los distintos pagos efectuados a Enríquez Negreira y su entramado empresarial.

Sentencia contundente

La magistrada Alejandra Gil se muestra contundente en su resolución. "No hay lugar a practicar las diligencias de investigación peticionadas por el Procurador Sr. Molina en nombre de Real Madrid CF mediante escritos de fecha 22/12/25 y de fecha 26/9/25”.

El contenido de esta resolución sí contempla la necesidad que el delegado de la primera plantilla del Barça, Carles Naval, deba declarar por el caso Negreira. "Sí se admitirá la testifical del Sr. Naval en la medida que, según se informa, su declaración puede ser relevante para concretar donde estaban, qué se hacía y qué destino, uso o aplicación se le daba a los informes emitidos por los contratados y pagados por el Futbol Club Barcelona así como el modo en el que se aprobaban los pagos de las facturas por dichos informes, pues se indica en el escrito de proposición de prueba que el Sr. Naval, durante años, intervino en el proceso de aprobación de pagos de esas facturas. También podrá explicar, si es que intervino, con qué finalidad se pagaban las facturas y el tipo de servicios que con los pagos se estaba remunerando”.

La declaración de Carles Naval ya está fijada para el próximo 10 de abril.