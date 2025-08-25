El nuevo reto del Tiburón pichichi

La temporada 2024-25 de Ferran Torres fue excelente. Únicamente la inoportuna apendicitis le impidió saborear los éxitos del Barça sobre el terreno de juego y disputar con España, de manera absolutamente merecida, la final four de la Nations League. Sus actuaciones frente al Mallorca y el Levante demuestran que en la 2025/26 puede llegar su mejor versión.

El de Foiós ha arrancado el presente curso tan enchufado como el anterior y asumiendo la misión que le ha encomendado Hansi Flick de jugar en la punta del ataque mientras Robert Lewandowski ha estado de baja.

El polaco vuelve a estar en condiciones de pelear por la titularidad, pero el valenciano ha presentado sus credenciales aportando 2 goles en 2 partidos, con su mejor promedio goleador (79’) y decidido a mantener el protagonismo en un equipo que aspira a todos los títulos.

Aterrizaje complicado en el Camp Nou

Ferran Torres llegó como gran fichaje del mercado de invierno a mitad de la temporada 2021-22. El delantero valenciano llegó del Manchester City arrastrando algunos problemas físicos pero decidido a demostrar que podía aportar polivalencia, trabajo y gol al ataque azulgrana.

Así lo ha hecho Ferran jugando 71 partidos como extremo izquierdo (20 goles y 8 asistencias), delantero centro (17 y 7) y extremo derecho (9 y 5). En total, 46 dianas y 20 pases de gol en 160 partidos como azulgrana entre los que se encuentran los 2 que ha conseguido frente al Mallorca y el Levante hasta el momento y que mantienen a Ferran arriba en la tabla del Pichichi, a la espera de que Hansi Flick decida si sigue apostando por él en el eje del ataque o bien da entrada a Lewandowski una vez recuperado.

La versión más eficaz de Ferran Torres

De lo que no cabe duda es que el Tiburón está ofreciendo su versión más eficaz. En su primer curso como blaugrana aportó 7 dianas y 6 asistencias en 26 apariciones. En el curso 2022-23, el primero completo en el Camp Nou y de nuevo a las órdenes de Xavi Hernández, dispuso de menos protagonismo y sus estadísticas igualmente se resintieron (7 goles y 3 asistencias en 45 partidos).

Fue en el último curso de Xavi como técnico del Barça cuando Ferran remontó sus estadísticas (11 goles y 4 asistencias en 42 apariciones) aunque la crisis del equipo se llevó por delante cualquier brote verde.

Sería Flick quien lograría que Ferran encontrara definitivamente su papel en el Barça. A su de sacrificio, polivalencia y compromiso, el Tiburón sumó una eficacia renovada. Torres sigue siendo el primero en 'ponerse firmes' dispuesto a presionar cuando el técnico alemán recurría a él, a veces como titular pero casi siempre como revulsivo. Y además, respondió a esta confianza con 19 goles (101 minutos de promedio) y 7 asistencias en 45 encuentros. Cifras para ganarse el derecho a pelear por la titularidad en este curso 2025-26.