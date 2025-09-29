El nuevo restaurante favorito de la junta directiva del Barça

Todas las negociaciones y celebraciones de empresas de alto nivel suelen producirse en lugares distinguidos que destacan por ser exclusivos y diferentes del resto. El Barça, como club, no queda al margen y también lleva a cabo negociaciones y celebraciones en restaurantes i cónicos de la ciudad donde se cuidan hasta los más mínimos detalles.

En la entidad azulgrana se busca, siempre que sea posible, un restaurante con un salón privado que garantice la discreción necesaria. La privacidad resulta clave para que el protagonista de turno —en el día de hoy Marc Bernal— se sienta cómodo, alejado de las miradas indiscretas en una ciudad tan especial y futbolera como Barcelona.

Este es un restaurante de gran prestigio en Barcelona / Amar

Tradicionalmente, el Botafumeiro y el Via Veneto han sido los grandes templos a los que acudía la directiva del Barça para este tipo de citas. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha añadido a la lista un nuevo escenario ubicado en un hotel mítico de la ciudad. Se trata del Restaurante Amar, en el interior del Hotel Palace, dirigido por el chef andaluz Rafa Zafra, cuya propuesta ha conquistado a Joan Laporta y a varios miembros de su junta directiva. En él ya se celebró el fichaje de Marcus Rashford o una de las últimas comidas de directivas.

Laporta, un enamorado del restaurante

El presidente ha afirmado en petit comité en varias ocasiones ser un enamorado de la gastronomía del cocinero. La cocina de Zafra tiene un sello inconfundible basado en el culto al producto marino. Su trayectoria incluye proyectos como Estimar Barcelona, Estimar Madrid y Cala Jondal en Ibiza, además del propio Amar Barcelona y propuestas más casual como Per Feina o el restaurante Rural.

Reconocido con una estrella Michelin y dos Soles Repsol, su nombre aparece inevitablemente ligado a la excelencia del pescado y el marisco, un camino en el que ha sido respaldado y elogiado por figuras de la talla de Ferran Adrià.

Hansi Flick, saludando a Joan Laporta en la cena de gala de Seúl / FCB

En el Palace, su menú degustación más celebrado lleva por nombre “Amar lentamente”. Se trata de un menú de 145 euros que arranca con aperitivos como la tartaleta de ensaladilla de centolla con coral y romesco, el pañuelo de steak tartar de wagyu, la espuma de patata con yema curada y foie, el mollete al vapor benedictin con panceta ibérica y caviar o el buñuelo de sifón relleno de bogavante.

Entre los principales destacan el gazpacho de bogavante con granizado de tomate, el txipirón de anzuelo con salsa meunière, la gamba de Roses XXL a la brasa, la merluza al beurre blanc de champán y caviar y la coquelete de Bresse a la catalana con espinacas, pasas y ciruela. Para cerrar, un trío de postres formado por pastel de mango y yogur, pastel de limón en versión propia y una selección de petit fours.

Siempre a precio cerrado

Un detalle curioso es que el Barça nunca paga el precio íntegro de la carta o del menú degustación. En este tipo de restaurantes se pacta un precio cerrado de antemano, algo parecido a una tarifa plana en versión gastronómica. En locales clásicos como Botafumeiro o Via Veneto, ese acuerdo ronda los 70 euros por persona.

Un salón de un restaurante de lujo / Restaurante Amar

Hoy mismo, la renovación de Marc Bernal hasta 2029 se ha celebrado en este escenario. Y para nada es casualidad, dado que las noticias importantes siempre piden un escenario a la altura. En Barcelona, pocos están tan listos como Amar para acoger una firma o un brindis del nivel del gran Marc Bernal, que ya es azulgrana hasta 2029.