Nuevo punto de partida para Olmo

Hay jugadores que están hechos para jugar en el FC Barcelona. Cuando la calidad, la personalidad y el amor a los colores blaugrana se juntan es difícil que un futbolista no encaje en el cuadro culé. Siempre hay excepciones, pero un cóctel con estos tres ingredientes tiene muchos números de triunfar en el Spotify Camp Nou.

Dani Olmo solo necesitó 45 minutos para corroborarlo la temporada pasada: esa segunda mitad en Vallecas ya dio sentido tanto al importante esfuerzo económico que el club realizó para 'repatriarlo' tras sus etapas en el Dinamo Zagreb y el Leipzig como a la paciencia del egarense con los problemas del club con su inscripción.

Después de perderse las dos primeras jornadas de Liga por no estar inscrito, Olmo debutó con el primer equipo barcelonista en la tercera cita del campeonato, contra el Rayo Vallecano. No fue titular, pero Hansi Flick no tardó en requerir sus servicios.

La primera mitad del Barça no fue buena y, tras el descanso, el catalán sustituyó a Ferran Torres. El impacto fue inmediato: el equipo remontó el partido gracias a una gran actuación del '20'. Un gol (el de la victoria), dos pases clave, una ocasión clara generada, un tiro al palo y una clarividencia entre líneas para ilusionar sobremanera al barcelonismo. El regreso no pudo ser más esperanzador.

Continuidad

Olmo dio continuidad a las buenas sensaciones en los siguientes encuentros y también 'mojó' frente a Valladolid y Girona. En Montilivi, sin embargo, sufrió la primera lesión de la temporada, el primero de varios contratiempos físicos que le impidieron mantener el nivel con continuidad durante todo el curso. Tampoco le ayudó, evidentemente, empezar el año 2025 con más problemas de inscripción por parte del club. Por los encuentros de Copa y Supercopa que se perdió y por la situación de incertidumbre con la que debió convivir durante las Navidades.

A pesar de todo ello, Olmo completó una campaña notable y fue muy importante en el triplete estatal del Barça. Acabó con 12 goles y 7 asistencias en 39 compromisos, con una media de participación directa en un tanto cada 100 minutos. Nada mal. Primer año superado con nota para un futbolista que a finales de mayo cumplió 27 años, esto es, en plena madurez competitiva y con mucho futuro por delante en la entidad culé.

Año II

Después de completar una buena gira asiática y desenvolverse a buen nivel en los amistosos ante Vissel Kobe, FC Seoul y Daegu FC, Dani tuvo una sobrecarga muscular y no participó en el último test de pretemporada, el Gamper. La exhibición de Fermín López contra el Como, además, 'empujó' a Flick a apostar por el de El Campillo en la primera jornada de Liga en Son Moix. En el segundo encuentro del curso, el escogido en la mediapunta fue Raphinha, pero el 'experimento' en el Ciutat de València no acabó de salir bien.

De cara a la visita a Vallecas, con todo el 'ruido' alrededor del futuro de Fermín y el más que posible regreso de Raphinha a su posición natural, Dani Olmo tiene muchas opciones de ser titular por primera vez esta temporada. En los 90 minutos que ha jugado (las segundas partes contra Mallorca y Levante) ha demostrado un buen tono físico y futbolístico. Precisamente en el estadio en el que debutó con el Barça podría recuperar su sitio en el once y marcar territorio en una sala de máquinas blaugrana en la que los minutos van a ser muy 'caros'.