Nuevo portazo del Atlético al Barça: "Julián es jugador del Atlético por muchas temporadas”

Julián Álvarez apunta a ser el gran culebrón del verano. En los últimos días, todos los actores han movido pieza: Barça, Atlético y el entorno del delantero. El club azulgrana envió una propuesta de 100 millones a Mateu Alemany, el Atlético tiró con bala al Barça a través de unos tuits controvertidos y el entorno del futbolista va deslizando que Julian quiere salir.

El último actor en salir públicamente a decir la suya ha sido el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que se ha mostrado tajante.

"Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y no solamente por esta temporada pasada sino por muchas otras. Trabajamos continuamente para traer a los mejores jugadores a nuestro equipo. Y hasta el mes de agosto que empieza la Liga queda mucho para buscar, ver y traer”. Cerezo ha hecho estas declaraciones tras participar en Workshop Internacional, el Deporte en el contexto global que ICAD desarrolla en Madrid.

Además, el presidente colchonero analizó así el mercado de fichajes de este verano del club: “Hemos hecho una muy buena temporada y realmente estamos en una situación de preparar la próxima. Cuando se vayan produciendo acontecimientos de fichajes se irán diciendo”.

Un discurso conocido

Unas declaraciones que siguen en la línea de las que Cerezo ya hizo antes de la ida de cuartos de final de la Champions cuando ya se vinculaba al futbolista con el Barça. "Te lo voy a decir en tres palabras... Julián tiene contrato", reconoció el presidente del club madrileño.

Las palabras de Cerezo contrastan con las informaciones que llegan desde Argentina, donde periodistas cercanos a Julián Álvarez como Gastón Edul, apuntan a otra dirección. "Veo muy difícil, casi imposible, que Julián siga jugando en el Atlético". Siempre según su información, el Atlético ya habría rechazado dos ofertas por el delantero, una del Barça y otra del PSG.

"El Atlético defiende a su patrimonio y no lo piensa vender por menos de 150 millones. Y no quiere jugadores a cambio. Pero también sabe muy bien, internamente y más allá de los comunicados y los 'tweets', que es muy difícil que Julián siga en el club", aseguró Edul, que pronostica "unas negociaciones muy largas y complejas".

Con este escenario parece muy complicado que el fichaje de Julián Álvarez por el Barça pueda cerrarse antes del Mundial. Tras el fichaje de Gordon, y la posibilidad de incorporar a Bernado Silva muy avanzada, parece que lo de Julián va para largo.